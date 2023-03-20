在山中遇見彩虹，好像是造物主特地把繽紛彩帶掛在這座山的胸前，藉以讓我思考：若山是長存的實有，彩虹是如夢如幻的泡影，那我是什麼？

我的肉體當然是因緣生，當然也會因緣滅，所以我不是山；我的一生也很平凡，沒有多彩多姿的顯現，所以我也不是彩虹，那我是什麼？

想起昔日在南華與佛光大學任教時，曾聽星雲大師說法：「《大乘密嚴經》云『離空無有色，離色無有空，如月與光明，始終恒不異；諸法亦如是，空性與之一，展轉無差別，所為皆得成。』意即萬法惟其性空，才能生起宇宙萬有；萬有徒具假相，才能顯示自性本空。因此，有不是空以外的有，空也不是有以外的空，空與有是相融相即的。」所以，我是相續而無常的假有，但也並不是虛無，那我是什麼？

《淮南子·繆稱訓》有言：「日不知夜，月不知晝，日月為明而弗能兼也！」既然日月都不能兼知晝夜，我是什麼何需多想，蘇軾《東欄梨花》不就感嘆「人生看得幾清明」嗎？我還是專心爬山吧！

彩虹，再見。

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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