南韓女團BLACKPINK周末連2天在高雄開唱，吸引大批人朝聖，一名網友表示，這兩天各大社群平台、新聞都在討論BLACKPINK，身邊朋友和大咖藝人都去看演唱會，好奇問「BLACKPINK是不是台灣有史以來最紅的韓國女團？」貼文釣出KPOP粉絲指台灣最紅的韓國女團是少女時代，紅到長輩都知道。

原PO昨（19）日於論壇《Dcard》指出，這兩天不論是instagram、facebook、PTT和Dcard等社群平台，或是朋友LINE的對話框，都在討論BLACKPINK演唱會相關消息，身邊有不少朋友，甚至超多大咖藝人及網紅到高雄參加演唱會。

原PO質疑，這些人平常都沒在崇拜韓團，竟有這麼多人到高雄朝聖，讓高雄捷運單日運量破25萬、六合夜市也人潮擠爆，好奇問「BLACKPINK是不是台灣有史以來最紅的韓國女團？」

貼文曝光，網友認為參加BLACKPINK演唱會的人大多都是跟風，「台灣有史以來最多人跟風的韓國女團」、「根本一堆都路人在跟風，自以為有看演唱會就可以炫耀」、「很多跟風的，搞不好只聽過主打，很多去參加的還發文寫得好像粉絲」、「最可以蹭的女團」。

留言中有資深KPOP迷說，台灣最紅的韓國女團是少女時代，「最紅的是少女時代，她們在那個時期的知名程度超級驚人」、「個人覺得少時才是真的頂天立地」、「是少女時代，身邊老中少全部都知道少女時代」、「少女時代最強，紅到我阿公那邊去」、「當年我爸還去看她們演唱會，房間貼Run Devil Run的專輯海報」。