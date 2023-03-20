前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率領青年學子與大陸學生交流，國民黨立委曾銘宗今表示，此行程合法且符合當前政府政策，呼籲綠媒、蔡英文政府以及民進黨，不要為了選舉刻意抹紅，但他也坦言，馬英九一定會被抹黑，情況是步步艱辛、步步凶險。

曾銘宗受訪時說，馬英九訪陸符合三件事，第一個合法，第二個是被定位為青年交流、祭祖，第三個則是符合當前的政府政策，因為蔡英文總統去年10月10號和今年元旦的文告中都提到，後疫情時代要進行健康有序的交流。

曾銘宗也說，國民黨絕對有可能被扣上紅帽子，所以特別綠媒、蔡英文政府以及民進黨，不要為了選舉刻意抹黑、抹紅，但他隨後便連講三次「一定會、一定會、一定會」，足見其擔憂。

媒體追問，馬英九赴陸是不是用字遣詞要特別小心？曾銘宗說，感謝你的建議，希望馬前總統也可以聽到，因為情況非常的兇險，面對的是9成媒體掌握在蔡政府、民進黨手上，即使是很正常的說法，都會被刻意放大、抹黑、抹紅，所以真的步步艱辛、步步凶險。