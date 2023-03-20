普發現金發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」等5種方式，民眾可透過網路進入6000官網(https://6000.gov.tw)點選「最新消息」，即可連結至宣導網站查詢「誰能領」、「如何領」、「常見問題」、「最新消息＆法規」、「防詐騙專區」等資訊或撥打1988免付費客服專線獲得即時服務。

財政部進一步表示，該部周一並與數位發展部共同召開記者會，邀請金融監督管理委員會、中華郵政股份有限公司、財金資訊股份有限公司及關貿網路股份有限公司等機關(構)參與，透過記者會加強說明普發現金領取方式及介紹宣導網站內容，期使民眾瞭解普發現金各種領取方式，並選擇最適合自己的方式。此外，因應3月22日即將開放線上登記，特別安排數位發展部說明登記入帳系統操作方式，及登記期間前5日(3月22日至3月26日)以身分證或居留證號尾數分流方式，登記日期以及身分證字號或居留證尾數，3月22日為尾數0、1，3月23日尾數2、3，3月24日尾數4、5，3月25日尾數6、7，3月26日尾數8、9。

財政部補充說明，有關直接入帳方式之對象，除原規劃之勞保年金、職保年金、國民年金(含原住民給付)、老農津貼(含農民退休儲金)、勞工退休金月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少等，將新增公費就養榮民。至於ATM領現及郵局臨櫃領現確切開放時間，尚待行政院公布。

財政部強調，全民共享普發現金6000元將於112年3月22日起開放登記入帳登記作業，民眾須認清政府專責網站「https://6000.gov.tw」辦理登記，近日已陸續有詐騙集團透過名稱相似的假網站企圖誘騙民眾，已通報警調單位查處並由相關機關封鎖該網站。

最後，財政部再次提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。