針對全民普發現金預先登記制度，財政部20日指出，要準備三樣東西，一是本人／代領人身分字號或居留證號；二是本人／代領人的金融機構帳號；三是發放對象的健保卡號。財部指出，未滿13歲者可被代領，但最多代領四位（含本人五位）。