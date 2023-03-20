普發現金登記入帳 最多代領四人 11:132023/03/20 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對全民普發現金預先登記制度，財政部20日指出，要準備三樣東西，一是本人／代領人身分字號或居留證號；二是本人／代領人的金融機構帳號；三是發放對象的健保卡號。財部指出，未滿13歲者可被代領，但最多代領四位（含本人五位）。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華友聯營運給力 派息5.15元 普發現金5方式 22日起預登記 普發6000將開跑 雲朗觀光全台8館推出住房優惠「搶現金」 #代領 #普發現金 #登記 #入帳 #預先 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普發6000元 3偏鄉民眾3／20起向派出所登記 13:022023/03/17 財經 王世堅要參選士林、大同20日將登記 何志偉回應了 21:242023/03/19 政治 普發6000元登記順序出爐 身分證「2尾數」3／22先申請 10:142023/03/20 政治 普發6000元 台南推專櫃專人協助 04:102023/03/18 生活新聞 唯一人選！民進黨總統初選登記截止 賴清德確定出征2024 17:192023/03/17 政治 普發6,000未入袋 詐騙網站先釣魚 04:102023/03/19 財經要聞 民進黨區域立委初選下周領表 彰化第二選區邱建富挑戰黃秀芳 15:252023/03/19 政治 領現金6千注意了！這網址是假的 財政部3點提醒千萬別點 13:572023/03/18 財經 假日湧人潮石岡警景點宣導 詐騙領6000假網址不要點 16:552023/03/19 社會 全民普發6000元 台東、花蓮、屏東這3鄉無郵局將由警方代發 17:202023/03/18 生活 小心荷包！普發6000元訊息要注意 這兩種「內容」絕對是詐騙 15:302023/03/17 社會 總統初選 僅賴清德登記 民進黨拉開選戰序幕 04:102023/03/18 政治要聞 《財政》普發現金登記分流方式曝 客服專線上線 11:082023/03/20 財經 普發6000元怎麼領？台南市37區設專櫃協助登記 13:422023/03/17 生活 普發6000元「線上登記要排隊」！PTT鄉民炸鍋吐這句 11:062023/03/20 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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