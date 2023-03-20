乙太幣、比特幣等虛擬資產終於要納管，金管會將擔綱主管機關。金管會主委黃天牧20日證實，金管會遵照行政院指示辦理，承擔虛擬貨幣「支付與交易」兩大性質，監理範圍包括「客戶與平台資產分離，商品上下架、投資人保護」。至於專法會等金管會運作一段時間後再跨部會討論。

黃天牧指出，之前在財委會已說過，會遵照行政院指示辦理，承擔虛擬貨幣的監管責任，但是上路時間、形式、內容會再請示行政院，金管會承擔虛擬資產主管機關的監理原則，接下來會與業者討論自律規範。

未來會設專法嗎？黃天牧指出，這在行政院有討論過，虛擬資產是個演進中的東西，每天情況都不一樣，我國是大陸法系具持久性，國外像歐盟有訂一些法律，日本早期也有，但虛擬資產涵蓋範圍蠻廣的，現在金管會承諾承擔的是「支付與交易」性質的，所以像NFT就不在內，其他性質的有相關部會在研究，專法會等金管會運作一段時間後，跨部會討論，看面向有什麼再進一步討論，

黃天牧指出，定專法要看區塊鏈blockchain為主的發展趨勢，現在言之過早，要看法律的定性是什麼，未來若要有自律規範，就要有組織，是要制度性還是非制度性可再討論。

黃天牧指出，「客戶資產與平台自有資產分離，商品上下架、投資人保護」都在監管範圍內，還有更多，要與行政院再請示。