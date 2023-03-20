大甲鎮瀾宮建廟近300年歷史，神案上每尊媽祖都各司職務，神佑世人保平安。（陳世宗攝）

2023年大甲媽9天8夜遶境活動，將在國曆4／21日正式起駕！甲安埔地方耆老指出，鎮瀾宮建廟近300年歷史，神案上每尊媽祖都各司職務，坊間台語流傳順口溜為大媽鎮殿、二媽空閒、三媽愛人扛、四媽救眾生、五媽五馬花；另有開基媽、湄洲媽、新湄洲媽等，供信眾請回家中短期供奉的神像百餘尊，神佑世人保平安。

地方耆老指出，大甲媽是傳統大甲53庄守護神，鎮瀾宮神案上媽祖神像多得連執事人員都說不上來，幾乎每尊媽祖都各司其職，除主管人員外，一般信眾都說不清楚，但從民間進香台語順口溜中可窺探一、二。流傳順口溜為大媽鎮殿、二媽空閒、三媽愛人扛、四媽救眾生、五媽五馬花等。

順口溜的解說是，大媽鎮殿即不論有何活動都不能移動；二媽空閒高約二尺比鎮殿媽低半身，是媽祖像中沒有特定職務者；三媽（副爐媽）愛人扛、四媽（正爐媽）救眾生，這二尊神像就是每年遶境進香的媽祖，另加上湄洲媽共三尊，元宵夜被請出安座大殿神案上，由董事長顏清標擲筊筶請示9天8夜起駕時辰。

地方耆老說，另四媽職司醫療，農業社會常被信眾挖下木屑當做「藥引」治病，傳統神像底座下有一圓洞，過去長輩都稱為「閹尻穿」。五媽五馬花的原因是過去五媽經常被「五媽會」信徒等，恭請外出座壇受眾信供拜。宮內奉祀的媽祖還有六媽等100餘尊，供信眾喜慶或祈福保平安時迎回家或分靈到國內外各媽祖廟供奉參拜。