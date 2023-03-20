大陸女星迪麗熱巴，五官深邃外型豔麗的她被封為「新疆四大美女」之一，此外，她精湛的演技與私下活潑傻大姐的性格，更是深受大批粉絲喜愛，而近日她出席活動時，疑似因禮服尺寸過大，導致她上衣肩帶處滑落，嚇得她趕緊雙手交叉護住才沒走光。

迪麗熱巴雖先前被爆出與男星黃景瑜熱戀，更有愛的結晶，但她多次露面時可見她平坦的小腹，才使懷孕謠言不攻自破；日前她再度出席戶外品牌活動，當時天氣寒冷風也相當大，而迪麗熱巴僅穿著單薄的網紗禮服，但不知禮服尺寸過大，導致迪麗熱巴上身兩側肩帶滑落，使她趕緊用手摀住胸口，隨即露出不知所措的表情，同時直呼「好冷」，但仍強裝鎮定繼續工作，直到工作人員意識到後才趕緊將外套上，才沒有導致意外發生。

迪麗熱巴疑似禮服尺寸過大導致肩帶滑落。（圖／擷取自微博）

影片曝光後，迪麗熱巴粉絲及網友紛紛留言痛批工作人員「一個專業的造型團隊居然會犯那麼大的一個錯，這麼冷的天穿了這條薄紗裙，下雨天配高跟鞋」、「作為路人看到視頻覺得公司在整她的感覺」、「這裙子已經快要掉下來了，她肯定不能自己穿大衣了，團隊是沒看出来」、「她們給藝人搭造型不看天氣預報嗎？」

事實上，迪麗熱巴已非首次發生走光危機，過去她參加金雞獎紅毯時，身穿黑紗低胸禮服亮相，過程中她不只被發現走完紅毯耳環少了一隻，還疑似差點因上衣滑落在紅毯走光，所幸明道貼心往前幫她擋住媒體鏡頭，讓她得以轉身整理衣服，才避免了一次走光危機。