「校園要民主，大學要修法」、「大學法期末預警，大學亂象不能等」，台灣學生聯合會今天動員約30個學生到教育部前陳情，他們要求教育部盡速提出《大學法》修法版本，讓校務會議的學生代表可以達到1／5，以達到校園由師生共治的精神。

去年5月，立法院教育及文化委員會通過由立委自行提出的《大學法》修正版本，校務會議學生代表由既有1／10調整為1／5，並送出委員會。不過後來大學校長齊起反對，認為這個修法讓學生代表在校務會議的比例大幅提升，可能造成校務難以運作，因此後續修法就卡住了。

台灣學生聯合會今天動員約30個學生到教育部前陳情，他們表示，大學需要改革、社會需要新的《大學法》，並且推進更高層次的高教改革，但教育部卻置立法院教文會通過的草案如無物，延誤了本次修法。

台學聯理事長、元智大學學生會長劉曜維說，大學校院亂象持續不斷，依現行法規，校務會議僅有1／10的學生代表，恐致學生代表淪為校務會議的白噪音。因此他們主張，要提高校務會議代表學生比例達1／5。

台學聯常務理事、北科大學生議會副議長趙元亨說，當前各校影層出不窮的宿舍、餐廳、校內停車位等學生權益問題發生，但因為學生代表沒有足夠人數請求召開臨時會，導致問題一再被校方一拖再拖。

台灣北部大專校院學生自治聯合會副理事長馮輝倫表示，學生在校務會議中的比例僅1／10，不足以撼動決議的效果，網路上隨便查都能看見學校漠視學生聲音的案例。他呼籲立法院盡速修改《大學法》，提生校務會議學生代表的比例。

教育部高教司副司長梁學政出面接受學生陳情，他表示，有關《大學法》修正案，涉及學生參與校務、 學生權益及大學發展，教育部去年9月到11月邀請相關代表開了9場座談會，但關於提升學生代表在校務會議中比例及私立大學校長產生方式等，各方仍有不同看法，教育部將再廣泛蒐集意見以求取最大公約數，再提出《大學法》修正案。