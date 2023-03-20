據《南方都市報》報導，3月19日，中非共和國中部地區一南部採礦場遭到武裝分子襲擊，造成至少9名大陸公民死亡、2人受傷。中國駐中非共和國大使館工作人員20日透露，有關此事後續消息將通過使館官網發佈。隨後該使館發佈消息指出，當地近期已出現多起針對外國礦企工人的惡性安全事件，造成人員傷亡，請尚在首都班基以外地區的大陸公民，立即向使館進行個人資訊報備並立刻撤離。

據當地媒體報導，此次襲擊發生在當地時間19日5點多，班巴里地區附近一處名為Chimbolo的採礦場處。隨後死傷者被轉移至班巴里地區醫院。班巴里為中非共和國第四大城市，位於中非共和國首都班基東北380公里處。據悉，事發礦場系在數日前啟動，當地仍在追捕襲擊者。

中國駐中非共和國使館提醒，鑒於當前外省地區安全風險，旅中非中國機構和公民以及有意來中非的中國公民嚴格遵守外交部領事司和使館有關提醒，勿前往中非首都班基以外地區，也請還在首都班基以外地區的大陸公民立即向使館進行個人資訊報備並立刻撤離。

回顧2018年10月4日，中非西南部城市索索那孔波市曾發生暴徒襲擊大陸公民事件，造成3人死亡、1人重傷。而今年以來，中國駐中非大使館已多次發佈消息，提醒謹慎前往中非首都班基以外地區。