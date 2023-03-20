備受各界關注的普發6000元領取規則日前出爐，但軍公教人士卻因未被列為「直接入帳」感到不滿，甚至誤會他們將領不到6000元，而向國民黨立委游毓蘭陳情。游毓蘭在查證後，於臉書統一說明，卻被砲轟「又被騙、沒用」，讓她氣得大罵，大家都可以領得到錢，別再「盧」她了，把罵她和國民黨的功夫，「拿來上網登記就可以了」。

游毓蘭昨（19）日在臉書發文表示，她有注意到不少軍公教人士，誤會「直接入帳」不含軍公教人士，會讓他們領不到6000元，也接獲了陳情。而在詳細查證後，發現原來是軍公教人員退撫專戶僅供存入退休金、撫慰金、撫卹金等退撫法規保障的退撫給與，不得存入其他任何款項，所以退休軍公教退撫專戶，不是6000元「直接入帳」對象。

游毓蘭今在臉書發文表示，她昨天的貼文發出後，許多軍公教人士質疑她被騙，更大罵國民黨「沒用」，但她並沒有被騙，只是沒把所有的理由講清楚，昨天在臉書公告的，是向黨團查詢後，所到的答案。她強調，軍公教人士的退撫帳號，還是可以領6000元，但不是直接入帳，而是要登記入帳。

最後，游毓蘭也喊話，不要再到各群組去「盧」她了，把罵她和國民黨的功夫，拿來上網登記就可以了，生活中還有很多事情需要大家費心，如哪裡買的到雞蛋，「不必浪費時間來罵我了」。