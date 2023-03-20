普發6000元若選擇「登記入帳」的民眾，將從3月22日上午8點開始登記，但為免「塞車」，會依照身分字號或居留證號的尾數分流，登記相關說明如下：
首先，必須準備好4樣東西，分別為「手機、平板或電腦」、「本人／代領人身分證字號或居留證號」、「本人／代領人金融機構帳號」、「發放對象健保卡號」，而未滿13歲者可被代領，民眾最多可幫4人代領（含自己共5人）。
登記步驟共有以下4個：1.進入官網6000.gov.tw；2.輸入「本人／代領人身分證字號或居留證號」、「本人／代領人金融機構帳號」、「發放對象健保卡號」等資料；3.確認資料無誤後，點選「確認送出」；4.登記完成，3／28起開放查詢。
而分流順序為：身分證字號或居留證尾數為0、1的民眾，於3月22日登記；身分證字號或居留證尾數為2、3的民眾，於3月23日登記；身分證字號或居留證尾數為4、5的民眾，於3月24日登記；身分證字號或居留證尾數為6、7的民眾，於3月25日登記；身分證字號或居留證尾數為8、9的民眾，於3月26日登記。
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