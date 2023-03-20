上周新興亞股以泰國跌幅2.2％最重，印度及菲律賓亦分別下跌1.9％與1.8％。綜觀上周資金流向，僅越南淨流入0.9億美元外，台灣失血達9.3億美元最重，菲律賓與南韓也分別淨流出5億美元與4.5億美元。

中信台灣智慧50 ETF(00912)經理人張圭慧表示，全球股市因美國聯準會態度不定緊張氣氛濃厚，加上矽谷銀行、瑞士信貸等金融機構發生財務危機，諸多事件不確定性導致市場動盪劇烈。

相較之下，科技、半導體及電子等族群近期需求回升，受該事件影響程度較小，走勢較為強勢。張圭慧指出，聯準會本周將召開利率政策會議，升息動向與目標利率將成市場關注焦點，亦將左右市場表現，短期內股市震盪機率仍偏高。

張圭慧表示，台股已逐漸消化歐美金融機構財務危機的消息，由於此次事件與2008年金融海嘯時不同，政府止血速度快，估計影響層面也較小，發生系統性危機的機率也大幅減少，對台股的影響應已告一段落。

不過，目前市場不確定性因素仍多，張圭慧仍提醒投資人，在股市高檔震盪期間，建議以定期定額方式入手，而半導體、伺服器、電動車及綠能等具長線題材的產業，為相對看好值得布局的族群。

而越股上周收在下跌0.7％、收於1045.1點。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南ETF上周五調整成分股，外資買盤湧入，惟內資情緒仍較謹慎，流動性也較差，股市支撐力道仍明顯不足。

張晨瑋表示，越南股市短線仍處震盪走弱格局，需靜待政策逐漸發酵、吸引內資買盤湧現，才能回歸基本面、反攻向上。建議投資人在此時低點可逢低分批布局主動式越南基金，透過專業投資團隊，在股市相對低迷之際降低投組風險。