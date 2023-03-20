48歲大陸女星徐靜蕾和周迅、趙薇、章子怡被封為「大陸四大花旦」，她與金曲歌王黃立行因拍戲結緣，至今愛情長跑13年，去年10月徐靜蕾曬近照，因小腹微凸孕味濃，被質疑有喜，2天前她久違曬出近照，看似終於回老家坐在車上，還特別抱了愛犬遮住肚子，引來外界更多好奇。

徐靜蕾2010年因執導《杜拉拉升職記》與小她1歲黃立行傳出緋聞，兩人之後也默認交往，多年來兩人有共識不婚不生，而女方39歲時就到美國凍了9顆卵，形容是怕有天想當媽的「後悔藥」，先前網友催生，她都反其道而行調侃說：「催生的都不是親朋友，見者點讚」。

去年爆出徐靜蕾懷孕。（圖／取自網易娛樂）

多年來徐靜蕾常被傳已經和黃立行秘婚，2019年她親自回應：「暫無結婚的動力和理由，如果哪天結了，一定告訴大家，總不能就因為閒著也是閒著就結了吧。謝謝關心，給大家拜年。」有人好奇為何不想登記結婚？她回應：「信任還用簽約？那不是顯得不信任了嗎？」也承認懶得辦那些複雜手續，更對廣大過於關心網友喊話：「一人一個想法，自己高興就好，求同存異吧地球人。」

去年底網上傳出徐靜蕾赴美國待產，但她沒回應，有網友在美國洛杉磯某家串燒店偶遇徐靜蕾，讚她親和力十足，從照片看來她皮膚白皙，臉部有點發福圓了一圈，穿著寬鬆棉質上衣，看不出孕肚。2天前她發文說：「Long time no see.」，尖下巴又再度出現，但刻意抱狗狗擋住腹部，網友則熱烈歡迎她重回IG，紛紛說：「真是個大美人」、「姐姐終於更新了」、「媒體說妳懷孕了？」、「終於回來了」。