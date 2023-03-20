普發現金登記入帳 數位部提醒一動作別忘了 11:222023/03/20 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對普發現金選擇登記入帳的民眾，數位部提醒，3月28日起可回到網站查詢已登記的相關資訊。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對22日至27日登記時， 如果網站塞車，數位部指出，會啟動「等待室」機制，請民眾看到等待室畫面時不要關閉瀏覽器。 普發現金登記入帳 最多代領四人 領現金6千注意了！這網址是假的 財政部3點提醒千萬別點 男子買區段徵收土地再繳246萬代金 法官這樣判 #登記 #數位部 #入帳 #網站 #提醒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普發6000元登記順序出爐 身分證「2尾數」3／22先申請 10:142023/03/20 政治 海關拍賣以假亂真 關務署教你分辨 04:102023/03/20 生活新聞 王世堅要參選士林、大同20日將登記 何志偉回應了 21:242023/03/19 政治 監管加密幣業者 傾向執照申請制 04:102023/03/20 財經要聞 未婚生子 仍可請領勞保生育給付 04:102023/03/20 生活新聞 紙錢集中燒 高市6年減18噸粒狀物排放 04:102023/03/20 地方新聞 您的專屬服務員上線了 竹北市長親自解說紓困金申請 13:292023/03/18 寶島 成年下修18歲 基稅務局提醒「一生一屋」優惠稅率條件 09:002023/03/19 房市新訊 民進黨區域立委初選下周領表 彰化第二選區邱建富挑戰黃秀芳 15:252023/03/19 政治 假日湧人潮石岡警景點宣導 詐騙領6000假網址不要點 16:552023/03/19 社會 總統初選 僅賴清德登記 民進黨拉開選戰序幕 04:102023/03/18 政治要聞 白宮樂見習澤對談 籲北京勿偏袒俄 04:102023/03/18 產業財經 《財政》普發現金登記分流方式曝 客服專線上線 11:082023/03/20 財經 陳歐珀選定了！積極表態參選宜蘭立委 藍營暫無人選 19:102023/03/19 政治 籲信任賴清德兩岸論述 呂秀蓮仍提醒：人民意見更重要 12:002023/03/19 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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