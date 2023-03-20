半導體產業陷入供過於求，尤其記憶體晶片淪為重災區，根據韓媒報導，三星電子和SK海力士(SK Hynix)的晶片業務因庫存水位飆高，恐面臨數十億美元虧損。

根據《The Korea Herald》報導，三星日前提交給南韓金融監督院的申報文件資料顯示，截至2022年第四季，其整體庫存資產高達52.2兆韓元的歷史新高，遠比2021年的41.4兆韓元還高。

數據資料顯示，三星半導體事業部占三星總營收比重最高，但該部門2022年第四季庫存金額達29.1兆韓元，比2021年同期大幅增加約12.6兆韓元。

SK海力士也處於類似情況，根據該公司提交給監管機構的資料，其庫存在2022年第四季來到15.7兆韓元、年增約75%，由於該公司DRAM和NAND晶片產品，占收入的90%以上，在市況低迷時期，受到的打擊更大。

根據南韓金融資訊分析機構FnGuide統計，受晶片價格下跌和庫存飆升影響，三星和SK海力士的晶片業務，預計2023年第一季都陷入虧損，其中，三星營業虧損估計介於1.91兆至4.47兆韓元(折合約15億至34億美元)，SK海力士則虧損3.11兆韓圜(折合約24億美元)。