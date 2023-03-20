被譽為夢幻鯨種的大翅鯨（座頭鯨）昨於花蓮外海現蹤，大翅鯨母子悠遊海面的樣貌，讓賞鯨船上的旅客見了相當欣喜。（多羅滿賞鯨公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

被譽為夢幻鯨種的大翅鯨（座頭鯨）昨於花蓮外海現蹤，大翅鯨母子悠遊海面的樣貌，讓賞鯨船上的旅客見了相當欣喜。（多羅滿賞鯨公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

多羅滿賞鯨公司推廣海洋教育，今年啟動為期3年的「抹香鯨π計畫」，每季出航10次，每次6小時，昨也在出航過程中，驚見夢幻鯨種的大翅鯨（座頭鯨）母子悠遊花蓮外海的樣貌。（多羅滿賞鯨公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

被譽為夢幻鯨種的大翅鯨（座頭鯨）昨於花蓮外海現蹤，大翅鯨母子悠遊海面的樣貌，讓賞鯨船上的旅客見了相當欣喜，賞鯨業者表示，雖然鯨媽媽於海面上沒有大動作，但一旁應為剛出生不久小寶寶卻有跳起來，但沒有水花產生，且鯨媽媽為保護寶寶隨時保持警戒狀態，此次是睽違3年再度見到大翅鯨，相當難得。

多羅滿賞鯨公司長年推廣海洋教育，今年啟動為期3年的「抹香鯨π計畫」，每季出航10次，每次6小時，搜尋及紀錄太平洋抹香鯨的生態、影像、聲音、航跡、文字等資料，並提供給後續相關研究或延伸活動需求。

海洋文學家廖鴻基昨領航的賞鯨船隊上午11點出發，在往東的航程中，突然發現一隻體長約13至14公尺的大翅鯨媽媽與一頭小寶寶，由體型跟動作判斷，寶寶應為剛出生沒多久，船隊為了不驚擾大翅鯨母子，與其保持適當距離，讓大家靜靜觀察、紀錄軌跡和聲音。不過大翅鯨相當罕見，多羅滿賞鯨公司得知現蹤消息，便相繼出航2次，讓更多人能藉此認識牠們，不過大翅鯨母子疑陸續聽到船隻聲響，擔心被干擾，便潛下海面。

多羅滿賞鯨總經理呂世明表示，大翅鯨通常生活在極地和溫帶的深海中，往年3月會經過花蓮海域洄游北上，但因這個季節天氣較不好，客人報名少而無法開船，今年因展開計畫，每季度都會出航，能夠在春季目擊到大翅鯨母子對，實在是相當難得的紀錄，也是睽違3年再次見到這隻夢幻鯨種。

呂世明笑著分享，當時鯨媽媽均浮在海面上，並處在船隻與寶寶的中間，沒有較大動作，隨時嚴正以待，而鯨寶寶有跳起來，但體型較小，沒有水花產生，不過這趟特殊航班已成為許多遊客心中難忘的回憶。

呂世明坦言，有些特殊鯨種、大型鯨種如布氏鯨 小鬚鯨等，都會在春季現蹤花蓮海域，不過因天氣因素，出航次數少，紀錄也相對少，可能10幾年才見過一次，不過他也希望能透過計畫，在不同季節出海，充實相關資料，讓更多人有機會看見這些神秘的海洋生物。「抹香鯨π計畫」下一季將在宜蘭烏石港凱鯨號和成功港晉領號出航，紀錄大海更多的樣貌，為宜花東三縣市的民眾帶來更多海洋生態體驗。