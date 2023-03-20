SNOW FOX 創辦人 Phoebe與Kevin老師。（SNOW FOX提供）

澳洲純淨品牌SNOW FOX在2022年正式在台灣開設首間實體店面，純淨天然的保養概念立刻在網路上造成高度討論及銷售，2023年春天推出全新「薰衣草系列」，引爆薰衣草純淨保養風潮。

打開保養品第一個聞香動作，是許多擅長保養的人喜歡的步驟，深深嗅吸薰衣草混合了草本、花果及木質香氣的氣味，氣味協調性強接受度高，讓人非常放鬆，薰衣草廣為人知的放鬆舒緩功效，出門前的舒緩壓力、忙碌一天後到家的修補及放鬆自己，慰勞自己一天的辛勞，薰衣草都能稱職的展現他的能力。

SNOW FOX薰衣草系列皆使用「椰子油」，不添加 SLS和礦物油的「薰衣草舒緩潔顏油」質地輕盈的二合一卸妝油，卸眼妝也ok；懶人保養「極致薰衣草雙效精萃」，將化妝水與精華液二合為一，從視覺上看分為上下兩層，上層為椰子奶精華、下層為植萃化妝水；「薰衣草奇蹟賦活晚安面膜」質地上彷彿是雪糕般，順滑易抹開、吸收快、無負擔感，搭配薰衣草的放鬆香氣，療癒系保養好物。