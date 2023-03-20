神戶深受西洋文化的影響，處處散發自由氣息與異國情調，而象徵著日本的美麗櫻花，也年年如期點綴神戶的街道。櫻花與溫泉、櫻花與洋館、櫻花與海、櫻花與動物園、櫻花與市街等各種櫻花場景，都可感受到只有神戶才有的和洋融合風情。

有馬溫泉兩岸櫻花盛開的美麗景致。 圖：神戶觀光局／提供

1. 名湯與櫻花的饗宴「有馬溫泉」

有馬溫泉開湯1400餘年，是日本三大古湯之一，四季風光明媚，自古以來以溫泉和賞櫻勝地聞名遐邇，櫻花盛開的季節，泡完湯換上浴衣和木屐，走在充滿復古情懷的有馬溫泉老街上，別有一番風情。位在入口處可一望有馬川兩岸櫻花的「太閣橋」、朱紅「寧寧橋」以及有棵美麗枝垂櫻的「善福寺」都是有馬溫泉賞櫻景點。「有馬川親水公園」四月初舉辦「有馬櫻花祭」，夜間點燈可賞夜櫻。

從北野天滿神社可觀賞櫻花與神戶街景同框的景致。 圖：神戶觀光局／提供

2. 一望櫻花與神戶街景「北野天滿神社」

洋溢異國情調的北野異人館街，是神戶開港後外國人的居住地，山坡上保留著一棟棟融合東洋與西洋風格的古老建築和魅力商店，氛圍悠閒又浪漫。必訪的「風見雞館」旁的山丘上，有祭祀學問神菅原道真的「北野天滿神社」，階梯兩旁與境內種滿了櫻花，可欣賞櫻花與風見雞館及神戶街景同框的經典景致，千萬別錯過。

3. 櫻花與瀨戶內海交織的美景

「須磨浦公園、須磨浦山上遊樂園」 「須磨浦公園」位於須磨區沿海的鉢伏山山坡，佔地非常廣闊，植有約3,200棵的染井吉野櫻、山櫻、里櫻等各種櫻花，搭乘山陽電鐵於「須磨浦公園駅」下車即達。從須磨浦公園搭乘纜車約3分鐘，可達散發著昭和懷舊氣氛「須磨浦山上遊樂園」，3月下旬～4月上旬櫻花盛開，可同時眺望櫻花與神戸街區、瀬戸内海、明石海峡大橋的絕景地點。

櫻花盛開的神戶市立王子動物園。 圖：神戶觀光局／提供

4. 櫻花包圍的療育親子動物園「神戶市立王子動物園」

神戶市立王子動物園飼養可愛的貓熊、無尾熊等來自世界各地約130種動物著稱，這裡也是知名賞櫻勝地，園內植有約480棵櫻花，是知名賞櫻景點。館內保留的神戶市最大級異人館「舊亨特住宅」也是重要文化財，蒼藍色外觀的宅邸前有一棵櫻花，可欣賞盛開的春櫻與洋風建築絕妙的和洋折衷氛圍。

生田川公園是神戶市中心賞櫻花的去處。 圖：神戶觀光局／提供

5. 神戶市中心的櫻花街道「生田川公園」

生田川公園是從新神戶站前到神戶市街東部，沿著生田川岸、南北長約1.6公里的親水公園，公園內有兒童遊樂設施，河兩岸植有150棵櫻花，盛開時被稱為「布引花街道」，開花時期夜間會點燈，歷年在3月底〜4月初會舉行「生田川櫻花祭」，有音樂會、各種活動與攤販等，是在神戶市中心體驗賞櫻樂趣的熱門景點。

美利堅公園是神戶港的賞櫻去處。 圖：神戶觀光局／提供

6. 神戶港邊的療癒櫻花廣場「美利堅公園」

神戶代表風景「神戶港塔」與「BE KOBE紀念碑」所在地有一片種植櫻花的綠地，賞櫻的同時，神戶代表風景也盡收眼底，春天來到神戶港時可別錯過此處賞櫻聖地！

都賀川公園可欣賞阪急電車與櫻花相互映襯的景色。 圖：神戶觀光局／提供

7. 阪急電車與櫻花「都賀川公園」

流經王子公園與六甲站間的「都賀川」，沿岸有一排櫻花樹，包括染井吉野櫻和大島櫻，是當地人最喜愛的熱門賞櫻地點和大學生們聚集之地，穿過鐵橋的栗色阪急電車與粉紅色櫻花相互映襯，美景非凡！

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