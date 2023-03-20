2023台灣燈會2月底落幕，台北市觀光傳播局公布觀展人次高達1256萬，但資訊局大數據中心統計，總參觀人次約800萬。民進黨台北市議員何孟樺痛批，觀傳局好大喜功、浮報數據，局長陳淑慧則是只會作秀、極盡諂媚的爛官，要求台北市長蔣萬安出面道歉，撤換觀傳局長。觀傳局則回應，1256萬人次為交通部長王國材閉幕式喊出的數據。

何孟樺在臉書發文表示，她這1個月以來持續向觀傳局索要1256萬詳細數據統計，但觀傳局死不給，先稱相關數據依照資訊局大數據中心統計，後又改口說沒有這個數字，態度極其傲慢、藐視議會職權。最後透過資訊局才得知，台灣燈會參觀人次僅858萬2598人。

何孟樺批評，觀傳局好大喜功、浮報成果數據，不僅詐欺全台灣、詐騙台北市民，甚至欺騙台北市長蔣萬安，成為台灣燈會舉辦34年來，首見地方政府詐欺成果的案例。尤其台北市舉辦的燈會僅800萬人參觀，不僅創下近9年新低，還比台中、高雄、屏東、嘉義、苗栗、雲林、桃園辦的燈會都來得慘。

何孟樺表示，蔣萬安曾稱要讓全世界看到台北，全世界看到的卻是充滿詐欺、浮報、官僚文化的台北，要求蔣萬安立即出面道歉，並撤換觀傳局長陳淑慧，這樣只會作秀、極盡諂媚的爛官，不配擔任任何官職。

觀傳局回應，燈會辦理期間，每日由指揮中心整理到訪人數統計並做成紀錄，其中資訊局提供的858萬2598人數據，僅是總數據一部分，最終加總數字應為1235萬7162人。

觀傳局指出，「2023台灣燈會參觀人次逾1256萬」是王國材於台灣燈會閉幕式致詞中對外公開的數據，惟該人數計算方式觀傳局並不了解，為尊重台灣燈會往年中央與地方合作、統一發布的慣例，加上雙方數據相差不遠，觀傳局才以王國材公開的1256萬，作為台灣燈會的統一對外統計。