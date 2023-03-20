資策會認為新竹市長高虹安侵害資策會2篇論文的著作權，提起刑事自訴，台北地院21日將首度開庭，傳喚資策會代表人出庭闡明自訴範圍、事實，之後再決定是否傳喚高虹安出庭應訊；對此，高虹安20日上午重申沒有侵權問題，希望選舉時的紛擾仇恨對立在選完後要回到正常，後續會全力配合司法。

高虹安說，有關資策會的提告，她在競選期間都回應的相當清楚了，資策會說的這兩篇論文，她都是第1作者，在論文發表上面都是學術引用，非營利使用。

而資策會其實在去年9月20日曾發聲明表示，這樣的論文使用並非有營利，因此沒有侵權問題，但1個禮拜後，就突然的髮夾彎的改口說有侵權的狀況。

她認為，明天所謂的開庭只是資策會自訴表達意見的狀況而已，並沒有要她這邊到庭處理的部分，她還是希望選舉時的紛紛擾擾與仇恨對立的被挑起，這在選完後大家都要回到正常的崗位上面。當然，如果後續在司法訴訟進度上有需要的話，她都會全力來配合。