財政部表示，原有指定金融機構包括台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、台企、國泰、台新、中信和郵局，最新加入的則是玉山銀。由於玉山銀在不少全聯有據點，可更便利民眾領取。
財政部也強調，民眾透過ATM提領時，不限上述銀行的金融卡，只要認明這些銀行ATM上有政府普發6,000元的貼紙，例如用陽信銀行的金融卡至中信銀ATM提領6,000，手續費是用政府負擔。
財政部20日宣布，除了原訂12家金融機構，玉山銀行也加入普發現金ATM提領行業，使得可提領普發現金ATM的全台復蓋率超過8成。
財政部表示，原有指定金融機構包括台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、台企、國泰、台新、中信和郵局，最新加入的則是玉山銀。由於玉山銀在不少全聯有據點，可更便利民眾領取。
財政部也強調，民眾透過ATM提領時，不限上述銀行的金融卡，只要認明這些銀行ATM上有政府普發6,000元的貼紙，例如用陽信銀行的金融卡至中信銀ATM提領6,000，手續費是用政府負擔。
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