財政部表示，原有指定金融機構包括台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、台企、國泰、台新、中信和郵局，最新加入的則是玉山銀。由於玉山銀在不少全聯有據點，可更便利民眾領取。

財政部也強調，民眾透過ATM提領時，不限上述銀行的金融卡，只要認明這些銀行ATM上有政府普發6,000元的貼紙，例如用陽信銀行的金融卡至中信銀ATM提領6,000，手續費是用政府負擔。