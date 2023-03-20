普發現金6千元，金峰鄉嘉蘭村民今天一早到派出所辦理登記。（莊哲權攝）

普發現金6000元，台東縣金峰鄉全鄉沒有郵局、超商和ATM，因此由在地派出所辦理登記。今天一早8點，金峰派出所就有鄉民前來排隊，到上午為止已有130人前往登記，尤姓婦人說，要打工好幾天才賺得到6000元，用來買生活用品，不無小補。

今天清晨7點，金峰派出所已經有VUVU（排灣族長輩）在排隊，她說，早點來登記，等一下去小米田除草，比較不熱；尤姓婦人拿了一疊金身分證幫多位家人登記，她說，平時靠打零工維生，6000元要工作好幾天才賺得到，很開心。

員警很熱情地引導鄉民依次序完成手續，並告知名眾，4月6日日再回派出所領取6000元現金，如果有行動不方便的鄉親，警察也可以「宅配到家」服務。

金峰派出所所長邱新成表示，金峰鄉嘉蘭村人口大約1500人左右，來登記的大都是老人家，到中午已有130多人前往登己，另外有不少人都有農保戶頭，年輕人則大都計畫到附近鄉鎮ATM領取。