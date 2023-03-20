財政部今日舉行「普發現金」記者會，擬5種管道發放現金，值得注意的是，一旦選擇上網登記入帳後，就不能夠後悔，改以ATM(自動櫃員機)或者郵局提領，所以民眾上網登記前要想清楚。

財政部今公布普發現金登記時間，採分流制，並於3月22日開始登記；3月22日是由身分證字號或居留證號尾數0、1登記；3月23日2、3登記；24日則是4、5；25日是6、7與26日8、9號登記。27日開始就不分尾數。

而發放現金的5種方式包含直接入帳、登記入帳、ATM提領、郵局提領、偏鄉造冊等。