舒潔迪士尼超人氣角色。（舒潔提供）

深受全球無數粉絲喜愛的迪士尼歡慶100周年，長期與迪士尼合作、寵粉無極限的家紙龍頭舒潔也搭上100周年主題，集合迪士尼超人氣角色，推出讓粉絲驚喜尖叫迪士尼百年慶典主題隨身面紙系列。

近期疫情趨緩，國內外旅行與戶外活動逐漸升溫，個人外出隨身清潔用品需求亦明顯提升，因此舒潔品牌特別貼心精選袖珍包面紙、紙手帕、旅行包等三款民眾外出常備的個人隨身清潔紙品，推出迪士尼100周年限量款，讓消費者在做好個人清潔之餘，也為日常生活創造不同驚喜與趣味。

品牌加碼推出「台北東京迪士尼雙人遊抽獎活動」，3月20日起至5月20日止，活動期間內凡消費者於指定通路購買舒潔迪士尼袖珍包、紙手帕及旅行包滿149元，即可上網登錄發票參加抽獎，獎項內容包括市價4萬元的頭獎兩人同遊東京迪士尼、以及2獎迪士尼系列不鏽鋼真空冰壩杯等（詳細促銷方案內容與期間須以通路公告）。