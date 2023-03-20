中市神岡區廠房發生水泥桶屍命案，警方封鎖現場採證。（資料照片）

台中市神岡去年10月間驚傳桶屍命案，死者是失蹤3年的陳男，他的蔡姓前女友早在2019年承租該處，警檢追出她不但購買封屍工具電鑽、塑膠袋等物，犯後冷血、心思縝密故布重重疑雲，不但盜用陳手機與他家人聯繫掩飾身亡、並偽簽雙方債務和解書，涉有重嫌全案偵結，依殺人、遺棄屍體、詐欺得利未遂等罪嫌起訴，今天送審。

檢方在去年11月間收押蔡女，羈押至今4個月，偵結起訴今天送審，全案所涉為最輕本刑為10年以上有期徒刑罪嫌，故意犯罪而發生死亡，將成為台中地院第3件國民法官審理案件。

據了解，警方在去年10月26日上午接獲報案指出，神岡區一處荒廢廠房傳出惡臭，廠房內遭封水泥的塑膠桶露出1隻手臂，發現屋主驚嚇報警。據了解，蔡女在2019年承租廠房，22020年租約期滿後，說要續租，卻未繳租，屋主前往清理赫然發現桶屍。

全案不但案發已久，且疑點重重，檢警調查，發現死者為失蹤3年多的陳男，部分遺體已蠟化，初步研判已死亡約2年。

該廠房是他蔡姓女友所承租，懷疑陳男並非失蹤、早已遇害，經查訪家屬，家屬錯愕無法置信，在推測陳已遭不測後，「他」竟仍多次以手機傳訊息給家人及女兒，交代行蹤、去處。

經檢警追查赫然發現，竟是蔡女「盜用」陳男手機，與他的家人通聯，以疑掩飾他身亡的假象。此外，蔡女在案發前曾親自前往購買打漿電鑽、防水滲透的保潔墊、透明大塑膠袋等物品，用自己的信用卡刷卡付錢，且所購物品均與棄屍現場的相符。

檢警續再追出蔡女與陳男曾有債務糾紛，且偽造陳男簽名，偽造雙方債務和解文書，經鎖定蔡女涉嫌重大，並疑有共犯，向法官聲押禁見獲准。

此案案情撲朔迷，檢方不排除有共犯，蔡女殺人手法兇殘冷血，全案偵結依殺人、遺棄屍體、偽造私文書、詐欺得利未遂及違反電信法等罪嫌起訴。