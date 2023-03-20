回顧上周，國際廢鋼止跌反漲、大陸鐵礦砂價格居高不下，國內廢鋼每公噸上漲400元，鋼筋基價亦每公噸上漲400元，廢鋼、鋼筋連三周走升，型鋼產品則持續平盤，連五周持平。

本周廢鋼、鋼筋牌價轉跌，廢鋼收購價在每公噸1.24萬元，鋼筋價格每公噸為2.13萬元，型鋼基價則持續持平至每公噸2.76萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周從每公噸440美元轉跌至435美元，高檔震盪轉跌，韓、越減緩採購；而受到歐美金融業動盪影響預期心理，土耳其態度轉觀望放緩採購，外購廢鋼報價高檔震盪轉跌，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價亦轉跌，從每公噸435美元跌至430美元，不過美廢、日廢僅小跌反應；澳洲鐵礦砂則由每公噸129.95美元續漲至132.1美元。

鐵礦砂方面，在大陸基礎建設政策支持下，大陸預期需求回穩強勁，鋼價上漲，鐵礦砂高檔有撐，上周彈升上漲至每公噸132.1美元，但需關注歐美金融業動盪。