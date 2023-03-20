邁入第３年的「2023東浪嘉年華活動」將在清明連假4月1日至5日於杉原灣席捲登場，今年首次結合【尬電】元素，4月1日至4日連續四個晚上舉辦【杉原灣沙灘音樂會】。

「2023東浪嘉年華活動」將於4/1-5登場。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

活動力邀知名音樂人【Matzka】擔任音樂總監，規劃出四大主題【東、音浪】、【浪、南島】、【洶、黑潮】、【湧、杉原】集結各類音樂中的翹楚，由玖壹壹、Matzka、黃小琥、阿爆Abao及動力火車領軍，包含人氣爆棚的「國民姐夫」DJ KOO具俊曄、世界百大 DJ RayRay、孫盛希、KARENCICI、呂士軒、J.Sheon及持修與在地知名舞團、樂團等24組卡司，要讓樂迷們在這4天滿足視覺與聽覺的雙重饗宴。

日前臺東縣長饒慶鈴特別北上召開記者會揭曉活動的超強卡司陣容，除預告４月１日起開放杉原灣沙灘戲水及游泳外，同時宣布台東第一次的露天沙灘電音派對即將展開，將以【音浪來襲】炸翻台東的夜空。

【台灣沙灘排球挑戰賽】在開放報名後就秒殺額滿。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

饒慶鈴表示，自開放杉原灣全民共享以來，不但找回臺東人過去的共同記憶，也讓杉原灣逐步找回屬於他原本就有的美麗風貌，今年4/1-4/5的【東浪嘉年華】除了讓大家享受不一樣的海灘時光，欣賞台11線沿海美景，感受杉原灣南島風情的獨特魅力之外，將以【尬電】把杉原灣搖身變成音樂會場景，在4/1-4/4晚上舉辦有史以來第一場的【杉原灣沙灘音樂會】，無敵海景搭配超強卡司陣容、沙灘遊憩活動及海洋市集，邀請大家來臺東玩得過癮！

還有熱鬧的海上活動將展開。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

「絕對很精采，請大家拭目以待！」首次擔任【2023東浪嘉年華 feat.尬電】的音樂總監MATZKA也在記者會中表示，臺灣的音樂祭遍地開花，而「原創性」與「在地化」是這次活動有別於其他音樂祭最大的特色，而臺灣是南島文化的原鄉，在這次的活動中也會帶來濃濃夏日南島風情，連續四天晚上在杉原灣的音樂盛會，將以【東浪洶湧】結合電音、繞舌、搖滾、嘻哈及南島音樂做最大的發揮，這次演出團隊很精彩豐富，各個都是強棒，絕對會帶著大家看見不一樣的臺東！

縣府特別表示除了四個晚上的音樂會活動之外，白天的杉原灣也同樣精采，廣受眾多好手引頸期待的【台灣沙灘排球挑戰賽】在開放報名之初，短短四個小時就秒殺額滿，而連續兩年廣受好評的大型風箏展演也將繼續在杉原灣妝點蔚藍天空，如果想在夏天裡感受到杉原沙灘海岸及陽光豔照之美，千萬別忘了參加親子沙雕、親子趴板及南島沙灘部落體驗活動，現場還有海洋慢市集販售各式臺東風味美食小點，讓您可以悠閒沉浸在初夏時光，盡情享受沙灘上的夏日風情。

【演出陣容】

4/01 【東、音浪】18：00-22：00

台灣嘻哈女力指標－7Ling (NIKE CHEN )、節奏爆棚繞舌－呂士軒 ft 丁培、華語新天菜歌手－J.SHEON、全球百大女DJ－RAY RAY、國民姊夫－DJ-KOO 具俊曄、台灣最LOCAL樂團－玖壹壹

4/02 【浪、南島】18：00-22：00

零捌玖舞團、原味醞釀樂團、華語超強新人－KARENCICI、台灣首席原住民DJ-－汝妮、金曲創作才女－孫盛希、MATZKA

4/03 【洶、黑潮】18：00-22：00

超嗨超辣的氣氛帶動者－原民嬌娃、阿美動感火爆巨星－巴大雄 實力派歌手－大Q秉洛 (吳忠明)、原式唱腔－Ponay的原式Cover、金曲獎最佳新人－持修、臺灣Pub女王－滅絕師太 黃小琥

4/04 【湧、杉原】18：00-22：00

兄弟職責、《聲林之王》全才形唱作人 阿蘭AC、追風少女 FALI、 TOTEM 圖騰樂團、阿爆 (阿仍仍)、動力火車

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）