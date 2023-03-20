外籍闆娘嗜賭 小吃店深夜變身職業賭場

泰國籍張姓女子在台經營小吃店，由於經常和同鄉友人聚賭，索性便自己開起撲克牌職業賭場，並與在台認識的泰國籍乾弟聯手經營，白天以小吃店為障眼法，夜晚1人主持賭場、另1人把風，不過因為出入人士相當複雜，引起轄區派出所注意，警方經過一連串的蒐證，昨天破獲非法職業賭場。

蘆竹警分局專案小組經過多日蒐證，昨（19）日22時見時機成熟，持桃園地方檢察署所開出的搜索票一舉攻入屋內，當場查獲涉嫌經營賭場的張姓乾姊弟及賭客共23人，查扣現金賭資共新台幣177萬5580元、美金102元、泰銖3萬5741元、抽頭金新台幣54萬8395元及賭具撲克牌3副。

警方調查發現，張女是於3個星期前與乾弟一起在蘆竹區大新路上某間路邊2樓透天厝經營撲克牌職業賭場，透過同鄉友人口耳相傳，陸續吸引不少賭客前來聚賭，由於該賭場出入複雜，因此早就遭到轄區大竹派出所鎖定，並列入「清源專案2.0」７大執行目標盤點處所。

專案小組連日嚴密蒐證，見昨晚時機成熟，大批員警攻入屋內，一舉破獲危害社會治安的賭場毒瘤，張姓乾姊弟2人最後遭警方依賭博罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

警方也呼籲，賭博之害猛於虎，請勸誡身邊親朋好友，切勿沾染賭博惡習，為貫徹警政署淨化社會治安的決心與政策，警方將持續針對不法幫派、黑道團體進行嚴厲掃蕩，以維護社會治安與秩序。