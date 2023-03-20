日本長崎縣將於3月21日至4月5日，假遠東SOGO百貨忠孝館12樓，展出包含經典長崎蛋糕等各種美食及物產，活動期間中，只要持快樂購卡消費滿千，就有機會抽中雙人長崎之旅，獎項包含機票、鐵路周遊券及1泊2食住宿！

提到長崎的美食首個浮現腦海的，必定是長崎蛋糕。僅使用雞蛋、麵粉及砂糖等簡單材料的長崎蛋糕，卻有著銷魂的美味，其最大特色就是沉澱於底部的粗粒砂糖，為濕潤鬆軟的長崎蛋糕增加了不同層次的口感。此次物產展出中，首日也有限量長崎蛋糕的特惠活動。

五島烏龍麵的招牌吃法就是地獄炊，簡單煮卻最美味！ 圖：長崎縣觀光連盟／提供

長崎的五島烏龍麵名列日本三大烏龍麵之一，僅使用日本國產麵粉、五島灘產的海鹽及山茶花油，純手工製作而成，口感彈牙滑順！麵煮好時，會使用看似梳子的專用的麵杓撈起，搭配飛魚高湯一起享用。本次物產展中，就能買到五島烏龍麵及多種類的飛魚高湯。

夏天吃流水麵線，首選人氣的島原手拉素麵。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

除了五島烏龍麵之外，長崎南島原市的手拉素麵更佔了日本全國產量的三成！有別於機器製造的素麵，島原手拉素麵需要經過12道工程約30個小時才能完成，每一根麵線都注入了達人的心意。充滿Q勁的麵體，甚至拿來炒都適合，可以搭配各種調理方式，做出獨特的創意料理。

在物產展中，能夠買到起司、紫蘇、明太子等口味的魚板。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

這次物產中，更不能錯過的就是長崎產的魚板。三面環海的長崎能捕撈的魚類超過300種，為日本第一多。使用鮮魚所製成的魚板，其美味更是顛覆過往對魚板刻板的認識。長崎同時也是日本販售魚板店家最多的地方，透過物產展出，就能品嘗到新鮮的長崎產魚板！

▍ 長崎物產出展

‧ 時間：2023.3.21-4.5

‧ 會場：遠東SOGO百貨忠孝館12F

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