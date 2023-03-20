中南部久未降雨，缺水危機日益嚴峻，氣象局長鄭明典今解釋缺水原因，是因為南海的海溫明顯偏低，導致華南雲雨系延遲建立，因此2月幾乎沒雨。氣象局指出，目前要等到3月底，才開始有華南雲系東移，帶來降雨。

南海的海溫明顯偏低，導致華南雲雨系延遲建立，沒有雨。（翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典今上午在臉書PO出一張「海溫距平現況」，意即減去氣候值的海洋表面溫度現況，指出畫圈的南海海溫明顯偏低，原本上個月還很不明顯，最近卻明顯偏低，算是比較特別的現象。

鄭明典表示，南海海溫偏低的原因看起來和冬季較為持續的東北風有關，「東北風似乎也會延遲華南雲雨系的建立，再觀察」。還有網友擔心「低海溫，怕連颱風都不太來了.....」。

氣象局解釋，台灣的水氣主要來自南海，南海海溫偏低，不利水氣生成、華南雲雨系也偏少，所以2月幾乎沒降雨，目前要等3月底才有雲系東移。預報顯示周末降雨機率偏高，全台有雨，尤其中部以北、東半部，南部山區可能有局部陣雨，但南部缺水危機要解決，可能還是要等到5、6月梅雨季。