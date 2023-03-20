台南小吃，一直受遊客喜歡，此次台南市觀旅局與南區區公所特別推廉台南南區美食，並由在地美食達人推薦在地美食店家，包括：鴨肉飯、牛肉湯、魠魚羹、火城麵等特色小吃及傳統糕餅，皆為深耕在地，樸實好味，並傳承數十載的老店推薦！

台南市長黃偉哲表示，南區位於台南市的南端，擁有都市的繁華也保留著小鎮的純樸，濱海地區不僅有黃金海岸美景，更有大面積的原生種紅樹林，而鯤鯓、喜樹、灣裡等臨海聚落更擁有獨特歷史人文，蜿蜒巷弄及美食老店都富有精彩故事，熱門拍照打卡景點「藍晒圖文創園區」、「水交社文化園區」，以及腹地廣大的「灣裡休閒公園」，都是大人小孩放風好去處。此次由南區區公所推薦的美食達人張家鼎老師，於南區的南寧中學任教，曾著有《灣裡好好吃：府城南境小吃大蒐祕》等書，並熱於推廣地方文化，對於在地美食如數家珍。

由南區美食達人張家鼎老師帶路，早餐來到隱藏在巷弄的「灣裡鴨肉羹」，招牌鴨肉羹湯頭為當日熬煮，佐以薄厚恰好的水煮鴨肉片，「米粉麵」的點法最具台南味，另一經典則是鍋燒意麵，意麵經過特別挑選，久泡不爛且無油耗味，搭配鴨肉湯頭滋味不俗。位於灣裡菜市場內的「陳記牛肉湯」，堅持用品質最好的當日現宰牛肉，鮮嫩牛肉澆上獨家湯頭，而隱藏版的紅燒三寶牛肉麵，獨家中藥熬煮的紅燒湯頭，搭配自家調製滷牛肚、牛筋、花腱，令人一試成主顧。

南區美食達人張家鼎老師(南區區公所提供)

陳記牛肉湯(南區區公所提供)

午晚餐有開業超過一甲子的「火城麵店」，鎮店之寶「九母魚酥」是將九母魚肉打成魚漿，拌入家傳秘方後捏塊油炸成酥，直接享用可解饞止餓，亦可搭配精心熬煮的湯頭，讓魚酥吸足湯汁精華，順著麵條入口，別有風味。「美月鴨肉飯」以鴨肉飯、肉燥飯與鴨肉料理為主打，片成細長的煙燻鴨肉平鋪在米飯上頭，搭配提味的筍絲，淋上獨家滷汁，再配上幾口鴨肉當歸湯，讓人回味無窮。而「林記糕鴨店」招牌米糕最是經典，以老闆從鶯歌挑選的陶碗作為容器，蒸熟後倒蓋進碗裡，淋上獨家滷汁與幾匙魚酥的完美搭配。

灣裡鴨肉羹(南區區公所提供)

美食達人張家鼎老師表示，「魠魚羹浮水魚羹」僅專注於魠魚羹與浮水魚羹兩種料理，炸魠魚塊的香氣，是這間老店最迷人的氣味，浮水魚羹塊採用虱目魚旗魚各半揉打而成，彈牙爽口，風味與眾不同。「蘇媽媽碗粿肉粽」傳承三代近五十年，肉粽裡有獨家滷肉加上豐富配料，菜粽則是大粒花生米豪邁包藏其中，竹葉與米香透過蒸氣交融，一個個用料紮實，令人食指大動。

火城麵店(南區區公所提供)

口渴了可以來「孟河中藥行健康養生飲」，純正健康養生飲以黃耆、山楂、黑豆、靈芝、菊花五種藥材為主，分別搭配由十餘種中藥組成的獨家藥方，當日現熬現賣，無添加香料與色素，亦不添加精製糖與冰塊，溫涼飲用皆宜，解渴又無負擔。最後別忘了到飄香超過半世紀的「一味香餅家」，有台式馬卡龍之稱的「牛粒」，表皮微脆內餡甜滋，更是包藏許多在地人的童年回憶，而自然食材開發「彩花糕」，香氣濃郁、色彩繽紛，都是送禮的好選擇。

美月鴨肉飯(南區區公所提供)

林記糕鴨店-招牌米糕(南區區公所提供)