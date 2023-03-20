陽明山是台北的後花園，是台北民眾心中賞花的熱門景點之一，而接棒春櫻，即是竹子湖的海芋季，白色花海為綠意陽明山增添仙氣，竹子湖海芋自1960年代開始種植，至今逾半世紀亦盛名遠播，許多遊客每年慕名而來，一睹海芋滿山盛放的白色花海風光。位於陽明山山腳下的北投，是民眾順遊的地點之一，其中日本風情最濃的日勝生加賀屋，是民眾在追求高品質休憩體驗，也能來個偽日本遊！

日勝生加賀屋飯店前即為綠意盎然的北投公園，能直接大口呼吸芬多精，且鄰近多處北投熱門景點，如北投溫泉博物館、北投圖書館、地熱谷等等，在附近悠閒逛逛後，回飯店享受高規格的湯泉住宿放鬆疲憊的身心，隔日享用精緻日式早餐後，只需15分鐘車程即可到達竹子湖飽覽海芋風光。為方便旅人不必人擠人堵車前往賞花，日勝生加賀屋特別推出賞花專車去程接駁服務，自今(20)日起，即可預約接駁上山賞花，讓旅人在春日時節，有個美好的賞花之旅，也因應海芋季，於館內各處擺放了夢幻海芋布置！

海芋特寫

在海芋、繡球花季期間，飯店推出「閨蜜出遊住房專案」，期間限定於4月1日至6月30日間入住，入住後與好姊妹換上多彩的日式花浴衣，漫步至附近景點留下閨蜜合照，回到飯店享受全球頂級金獎榮譽肯定的The Spa by Socié雙人課程，綜合英式奢華與日式精緻的紓壓療程能鬆弛日常疲累的身心、一夜好眠，隔日養足精神，氣色亮麗上山賞花；若是想待在房間放空的旅人，推薦選擇「部屋食一泊二食住房專案」，享受頂級和風湯旅住宿，晚餐在客房內優雅地享用由料理職人設計的季節會席料理，倍感輕鬆自在，適合熱愛日本文化的族群。

海芋季打卡鞦韆佈置 圖片：日勝生加賀屋提供

在春暖花開的日子，想要短暫遠離都市喧囂，不妨選擇「一日遊」泡湯加用餐行程，先享受天然白磺泉洗滌疲憊的身心靈，再品味精緻會席料理午膳，稍作休息後悠閒上山漫步賞海芋，完美小旅行讓人難忘。

園景雅緻房和式客廳與和式床型 圖片：日勝生加賀屋提供

部屋食房內用餐服務情境 圖片：日勝生加賀屋提供