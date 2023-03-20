高雄一名男子前年12月爛醉開車撞倒騎士，他的妹妹當時在另輛車上，妹妹見狀把男子扶到自己車上，委託友人幫忙載走，她留在現場裝做肇事者，警方事後調閱監視器拆穿謊言，她辯稱哥哥因胰臟炎要回家吃藥，但法官審酌畫面，男子不像生病狀態，判妹妹及友人「使人犯隱避罪」4月徒刑。

判決書指出，男子前年12月19日晚上7點多開車往大寮路由西往東方向行駛，撞到越南籍男子騎的重機，男子的妹妹和妹妹友人開另一台車，妹妹事發後見狀，把哥哥扶進自己車的副駕駛座，由友人開車載哥哥離開肇事現場，她則留在現場謊稱是肇事者、頂替哥哥，警方後來翻閱監視器才發現真相。

妹妹友人在法庭供稱，當時是妹妹說哥哥身體不適，要回家吃藥，他才幫忙開車載對方回家；肇事男子稱當時是胰臟炎發作疼痛，身體不舒服才想先回家休息；但妹妹在警詢時說哥哥有多次酒駕紀錄，她害怕對方被關，才順勢將哥哥扶到另一輛車，法官參酌現場監視器影像，發現男子全程未面露痛苦或手抱腹部，反而呈現全身無力、癱軟、步伐搖晃，無法自行正常行走或上車。

法官還發現男子當時手叼香菸、露出不明微笑，類似泥醉，可知男子當時並未因疾病有身體不適；法官審酌男子當時全身癱軟，需被攙扶，認定事發時無行動能力，是妹妹「主動」幫哥哥肇逃，男子不具主客觀犯意，判無罪，妹妹及友人則涉「幫助肇逃」，被依使人犯隱避罪均遭判4個月徒刑，可易科罰金。

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