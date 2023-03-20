德國總理蕭茲日前接受日本經濟新聞專訪時表示，目前正在準備首次提出國家安全保障戰略，接下來將討論對中政策。他將中國大陸形容為合作夥伴、競爭對手、體系上對手，但不會與中國脫鉤。談及台灣議題時，他強調，不應使用武力改變現狀。

蕭茲表示，他並不贊同去全球化和脫鉤（Decoupling）。即便如此，仍應該根據地緣政治的變化推進多樣化，以降低風險。具體來說，就是避免單方面依賴特定國家，開拓新的銷售市場，構建廣泛的供應鏈。

德國正在制定新的中國戰略。蕭茲說，德國目前正在準備首次提出（作為安保政策指南的）國家安全保障戰略，接下來將討論對中政策。中國是擁有經濟實力的重要國家，是合作夥伴、競爭對手，也是體系上的對手。「我們不會與中國脫鉤，還會繼續進行合作。但同時也會擴大與其他亞洲國家的交流。」

聊到大陸軍事實力與台海情勢時，蕭茲強調，隨著經濟的增長，中國的軍備擴張有目共睹；因此，以規則和法律為基礎的世界秩序更加重要。去年11月，他與中國國家主席習近平在北京討論俄烏戰爭，公開發表了不能使用核武器的共同觀點，「這是一個很好的訊號」。這促進幾週後印尼二十國集團（G20）達成不允許使用核武器的協議。

在台灣問題上，蕭茲強調，雖然德國和日美等國家一樣採取「一個中國」政策，但不使用武力改變現狀這一點很明確。

談及德國經濟嚴重依賴中國，蕭茲表示，德國有句諺語叫做「不要把所有雞蛋放在一個籃子裡」，將盡力做到這一點。在與中國開展經濟合作的同時，加深與其他國家的關係，這樣做的目的是在供應鏈和銷售市場上不依賴特定國家。這一點尤其適用於地下資源的採購，這是從俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中吸取的教訓。

他說，德國企業在做出決策時，除了經濟方面的效率之外，會更注重地緣政治方面的彈力（Resilience）。如果從各個國家採購，而不是只選擇最便宜的供應源，那麼成本可能會逐漸上升。但這樣做才能保證自己的獨立性。