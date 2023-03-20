國道警方初步了解，先是有3部自小客車事故佔用內側及中線車道，導致後方出現回堵，而後方聯結車疑似煞車不及，撞上前方卡在車陣的大貨車，又向前推撞共8部車撞成一團。(翻攝爆料公社／吳建輝彰化傳真)

國道三隊表示，這起事故發生在20日凌晨1點10分，根據民眾報案國道1號彰化段北向204.3公里處有多部車輛發生碰撞，隨即派遣附近多個消防分隊前往搶救。(翻攝爆料公社／吳建輝彰化傳真)

國道三隊強調，呼籲用路人夜間使用國道時，切勿疲勞駕駛，並注意車前狀態保持安全距離。(翻攝爆料公社／吳建輝彰化傳真)

國道1號彰化段北向204.3公里處20日凌晨發生一起重大車禍，國道警方初步了解，先是有3部自小客車事故佔用內側及中線車道，導致後方出現回堵，而後方聯結車疑似煞車不及，撞上前方卡在車陣的大貨車，又向前推撞共8部車撞成一團，國道警方表示，開夜車特別要注意車前狀況，並保持距離，切勿疲勞駕駛。

這起事故包括大客車、聯結車、貨車、自小客車等共有11輛車撞成一團，共造成7人輕重傷，其中聯結車上90年次的謝姓駕駛右大腿骨折、內臟撕裂傷較為嚴重，其搭載的大型鋼樑還掉落在路上，導致全線封閉處裡超過3個小時才排除。

而除了聯結車駕駛外，其中一部遭推撞的大貨車駕駛，因遭推撞前方另一部大貨車，當場變成夾心餅幹，造成其左腳骨折及內臟撕裂傷、右前乘客也左腳骨折，所幸所有受傷乘客、駕駛送醫救治後，均無大礙。

國道三隊表示，這起事故發生在20日凌晨1點10分，根據民眾報案國道1號彰化段北向204.3公里處有多部車輛發生碰撞，隨即派遣附近多個消防分隊前往搶救。共在現場發現有6男1女受傷，所幸皆意識清醒，隨即將其分送到彰化基督教醫院及秀傳紀念醫院治療。

由於現場因有掉落大型鋼骨鐵架，因此調派大型機具前往協助吊掛排除，於4點46分才排除全線通車。不過詳細肇事原因待警方調查處理中，目前未發現有駕駛人酒駕情形。

國道三隊強調，呼籲用路人夜間使用國道時，切勿疲勞駕駛，並注意車前狀態保持安全距離，發生事故無人受傷車輛尚能移動，請做好警戒後並初步拍照後，盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故之發生。