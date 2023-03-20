日前宣布將投入民進黨立委初選的新北市議員彭佳芸，今(20)日早上在小英之友會秘書長江基清、前立委陳茂男、新北市議員議員黃俊哲、廖宜琨，以及20多位三重區里長的陪同下舉辦記者會，正式宣布投入立委初選；不過針對黨中央祭出「誠信條款」，彭佳芸強調當時中執會意見分歧，「誠信條款」僅是建議。

由於傳出現任的民進黨三重立法委員余天可能轉戰不分區，除了早已宣布放棄連任新北市議員、與余天同屬正國會的李坤城早早宣布備戰立法委員選戰外，分屬蘇系以及英系的新北市議員李余典以及彭佳芸也傳出有意角逐；今天彭佳芸先開第一槍，宣布投入新北市立法委員第三選區、民進黨三重立委的初選民調。

彭佳芸表示，去年底新北市長大選，侯友宜市長突破三重障礙，在三重區拿下過半的選票，是新北市升格12年來綠營傳統票倉首次潰敗，基層瀰漫憂心氣氛，期盼三重能推出在地年輕立委讓三重耳目一新。

她說，除了感謝來自各方的支持外，蔡英文總統的鼓勵更是堅定自己決定投入初選的決心，除了在下次的立委大選固守三重防線，更要透過中央、地方更有效合作，順利推動三重的都市轉型以及各項福利。

不過由於民進黨主席賴清德的祭出「誠信條款」，不建議現任議員落跑參選立委，彭佳芸對此則強調，自己身為民進黨中執委，當時中執會上無法取得共識，所以最後賴清德主席是以建議的方式，說「誠信條款」太沉重。

彭佳芸指出，自己的誠信就是永遠在三重服務，自己的誠信就是為地方來做事情，自己的誠信就是不會為了位子去轉移選區、遷戶口，這個是她對在地的負責任的態度。