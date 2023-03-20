標普對於第一共和銀行的信用評等由「BB+」下調3級至「B+」，同時警告還有可能再次降級。

此為標普在4天內第二次調降第一共和銀行評等。鑑於第一共和銀行陷入危機，另一家信評公司穆迪上周五將其評級打入圾垃級。

標普提及，第一共和銀行上周面臨「因資金大量流出的高流動性壓力」，認為該銀行需要更多存款、向聯準會增加借貸、以及應該暫停發放股息。