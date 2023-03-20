標普對於第一共和銀行的信用評等由「BB+」下調3級至「B+」，同時警告還有可能再次降級。
此為標普在4天內第二次調降第一共和銀行評等。鑑於第一共和銀行陷入危機，另一家信評公司穆迪上周五將其評級打入圾垃級。
標普提及，第一共和銀行上周面臨「因資金大量流出的高流動性壓力」，認為該銀行需要更多存款、向聯準會增加借貸、以及應該暫停發放股息。
信評機構標普（S&P Global）將第一共和銀行（First Republic Bank）的信用評等調降至垃圾級，表示該銀行近期獲得11家大型銀行注入的300億美元存款，仍無法解決流動性問題。
標普對於第一共和銀行的信用評等由「BB+」下調3級至「B+」，同時警告還有可能再次降級。
此為標普在4天內第二次調降第一共和銀行評等。鑑於第一共和銀行陷入危機，另一家信評公司穆迪上周五將其評級打入圾垃級。
標普提及，第一共和銀行上周面臨「因資金大量流出的高流動性壓力」，認為該銀行需要更多存款、向聯準會增加借貸、以及應該暫停發放股息。
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