66歲蔡姓老翁5日在鴨肉店用餐突抽搐倒地，當場失去命徵象，緊急送往醫院急救後幸運撿回一條命，並順利在今(20)日康復出院。(黃敬文翻攝)

66歲蔡姓老翁5日在鴨肉店用餐突抽搐倒地，當場失去命徵象，緊急送往醫院急救後幸運撿回一條命，並順利在今(20)日康復出院；新北市第三消防大隊長陳志德表示，本案完全展現生命之鏈精隨，到院前緊急救護與院後照護連結，患者才得以由鬼門關拉回。

據了解，當時消防人員趕抵現場後，評估蔡翁為心肌梗塞，當下立即給予患者AED電擊，2次後成功恢復心跳呼吸，之後緊急送往新北市聯合醫院三重院區實施心導管手術；最終蔡翁在隔天完全清醒並將於3月20日康復出院。

新北市聯合醫院長項正川表示，患者透過接力方式搶救，由路過熱心民眾協助執行CPR、救護人員提供患者正壓給氧、靜脈注射、高品質CPR及AED監測等相關處置得宜，到院後進行心導管手術及低溫療法，利用降低體溫，讓腦部及全身進入深度休息的狀態。

項正川指出，體溫每降低1度，腦部的氧氣代謝率就減少6％～8％，降低腦部因缺氧而受損的機率，本案患者於入院第2天甦醒，治療15天後康復出院，回歸正常生活，急救醫療各環節功不可沒。

陳志德表示，若身邊突然有人失去呼吸心跳而在等待救護人員到場前，應接受消防局指揮中心指導並立即執行CPR，就會有很高機會提升患者到院前的存活率，爭取患者獲得到院後的治療及康復出院的機會。