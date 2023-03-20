國民黨近期因選策會成員而陷入內部矛盾，相關民調也呈現下滑。國民黨前祕書長金溥聰今受訪時勸告黨主席朱立倫，最近朱的所作所為會被人懷疑到底是在找最強母雞，還是在削弱最強母雞？他直言國民黨2024想要下架民進黨，就是用徵召方式快刀斬亂麻，「要保護他就只能徵召他，要削弱他就是拖著不弄。」

對於選策會爭議，金溥聰表示，國民黨原來就有提名委員會，選策會的功能不應該是有人跳出來自認為是召集人，去大放厥詞，還儼然黨主席的姿態發表一些言論，這都是以前不可能發生的事。

金溥聰分析，近期他看到一些民調，讓他認為國民黨從前景一片看好，變成前途堪憂，最近因為選策會風波，已經形成一個轉捩點。中華民意研究協會民調問說哪個政黨最有能力改革黑金？國民黨只有15.7％，民進黨30.5％，民眾黨32.2％，相當諷刺。

近期選策會成員公開喊話叫板新北市長侯友宜宣布選總統，金溥聰認為這樣的發言就是在挖洞給侯友宜跳，選策會講這樣的話，朱立倫作為主席有出來制止嗎？朱立倫私下說他不知情，但人家會相信嗎？「當你喊說要找最強母雞時，很多人會問，你到底在找最強母雞，還是在削弱可能的最強母雞？」

金溥聰認為黨中央對選策會有一個縱容的意味在，朱立倫當初說把自己排除在民調名單外，「大家都鬆一口氣」，但是抬轎的人中間是會受到影響的，尤其坐在主席位子上，周圍就會有想給他抬轎的人，朱立倫要有那個胸襟出來表現，要當機立斷，國民黨想要勝選，別無他法，就是徵召最強母雞。

金溥聰直言，侯友宜不宜主動，「你要贏就不能讓他受傷，要讓他變得更強，不是變的更弱」，黨內現在有些反侯聲音，可能是有人在刻意製造，一方面也是因為黨中央態度曖昧，沒有真正做到去找最強母雞，只剩幾個月時間了，哪還有時間蹉跎？民進黨人選都已經就位了，國民黨唯一勝選機會就是快刀斬亂麻徵召黨內最強母雞。

金溥聰說，侯友宜一定要用徵召的方式他才會答應，應該挑個特定時間決定徵召誰，不能一直拖，「拖到最後你也不會找到比他更好的」，他也喊話黨內支持鴻海創辦人郭台銘的人，要想清楚，郭有多大勝選機會？大家要團結，就要先拋棄自我。他建議國民黨成立徵召小組，私下做民調確立誰是黨內最強母雞，就去徵召誰。他也奉勸朱立倫一句話，「殷鑑不遠，私心自用，利令智昏。」