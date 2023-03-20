美福大火600萬罰單全撤銷，鄭文燦團隊竟隻字未提。(蔡依珍攝)

自救會希望美福道歉、案件也能形成判例。(蔡依珍攝)

美福大火公害自救會發起人郭姿秀因待產，改以影片出席。(蔡依珍攝)

「史上最長打火任務」蘆竹美福倉儲大火，搶救21天才結束，前桃園市長鄭文燦高喊重罰600萬，但議員牛煦庭20日踢爆，早在去年10月美福就陸續訴願成功，罰單全撤銷，蘆竹鄉親40天的惡夢換來美福一毛都沒罰，自救會正式委由律師遞狀提起民事集體訴訟，要求廠商道歉、案情水落石出，更希望形成判例，落實企業防災意識。

國民黨議員牛煦庭說，美福大火，救災、善後長達40天，鄉親每天忍受腐肉BBQ攻擊，前桃園市長鄭文燦為釋群疑，援用廢清法、空汙法各裁處100萬及500萬，以示重懲，豈料美福公司提起訴願，環保署分別在10月和8月以援引法條錯誤、證據資料不足、無法證明管理不當等理由撤銷原處分，美福大獲全勝，分文不罰，但前市府竟隻字未提。

「一切都是假，美福不必罰！」牛煦庭說，案發至今屆滿1年，自救會近期要提起民事訴訟才發現罰單全遭撤銷，質疑鄭文燦當時高喊的「最高罰責」，只是轉移輿情壓力的障眼法，最終目的是透過消極舉證，確保財團利益，間接證實外傳的「鄭文燦和美福交情匪淺」。

「企業財團有保險可以理賠，公害鄰損竟然不用負責？」牛煦庭說，美福案究竟是法不完備、還是蓄意行政怠惰，都希望透過法官明察，以訴訟建立新判例，還人民公道。而面對前朝留下的爛攤子、又一個「大祕寶」，期待暖男市長張善政能夠體民所苦，領導市府新團隊，對於維繫公安，打擊公害，找到新作法。

美福大火公害自救會發起人郭姿秀因待產，改以影片出席表態，她說市府當初與廠商私下協商，由環保局跟蘆竹區公所代替民眾接受廠商的「睦鄰金」，換成兩卷垃圾袋塞到民眾手上，更可惡的是在這過程中，政府還誤導民眾，說這就是賠償。她直言，在號召大家加入訴訟的過程中，善良的鄉親多認為市府已經重罰，不願繼續追究，如今得知連裁罰全是假，自救會完全無法接受，更加相信訴訟的意義與重要性。

郭姿秀說，自救會委任律師正式遞狀啟動民事集體訴訟，以美福公司違反安寧權為由，要求道歉、賠償，64人每人賠償1.2萬元。她強調，訴訟三大目的，第一是廠商道歉、損害賠償，第二是堅持透過訴訟，讓整個過程的疑點水落石出，第三則是希望形成判例，落實企業的防災意識。

「600萬的罰單撤銷，更體現堅若磐石的政商關係！」民進黨議員劉勝全表示，鄭文燦的行政裁罰「雷聲大、沒雨點」，撤銷時適逢去年開議期間，環保局也未吐實報告，直指訴願決定書點名鄭文燦團隊裁處不當、舉證無方、答辯無力，痛斥前市府在火災當下，沒有保全證據的任何積極作為，環保局開罰廠商也找不到更適用的法條，美福大火公害自救會也得不到桃園市府的積極幫助，鄉親無法接受。

「全國最大空汙案結果一塊錢都不用罰！」劉勝全說，政府失能、廠商失德，期待自救會團結提出民事訴訟，讓美福企業得到教訓，成為典範，也呼籲張善政針對官員不作為的包庇現象，都能追究行政責任。