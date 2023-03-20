面對ChatGPT來勢洶洶，各大學嚴陣以待，中華大學在校長劉維琪指示下，教發中心已成立工作坊正面迎戰，並請來台灣國際文教公益協會理事長魏季宏，和教授一起探討對教學可能的造成影響，希望老師和同學都別被ChatGPT給騙了。

中華大學指出，魏季宏從ChatGPT的功能、用途和特性談起，深入淺出的介紹ChatGPT的各項優缺點，包括自動生成語言的原理、自主學習進化的能力與面對不同主題情境的適應性，並當場示範如何輕易讓ChatGPT寫出1本書的過程，看得教授們驚呼聲連連。

但魏季宏也提醒，ChatGPT並不具備人類的判斷力與價值觀，使用者要自行判斷ChatGPT回答的可信度，多方驗證，小心使用。

對於如何防止學生利用ChatGPT作弊的情況發生？魏季宏認為，在禁用電子設備或有線上監考系統的考試較無這類問題，主要問題會出在可以讓學生帶回家做的報告上，教發中心主任吳建宏也分享曾有學生私下告訴他，利用ChatGPT自動生成的報告，竟在通識課程得到第1名的成績。

對此，魏季宏則現場展示1封他回答學生問題的信件，與ChatGPT回答同樣問題的自動生成內容，魏季宏強調，因ChatGPT沒有人類的情感和感知能力，從細微之處，還是可以看出他的回信和ChatGPT自動生成內容的不同之處。

魏季宏建議，老師出作業時可以設計較具有挑戰性的問題，讓學生需要經過思考和分析才能回答，就能有效防止學生利用ChatGPT來作答；另外，老師也可透過評估學生答案的可信度來做初步判斷，必要時可以要求學生解釋如何得出答案來進行驗證。

魏季宏同時認為，與其消極禁止學生使用ChatGPT，不如正面積極看待ChatGPT所帶來的影響，鼓勵師生適當使用ChatGPT來提高教學與學習的效率，適時引導學生理解問題的本質，並培養學生具備獨立思考、探索學習與團隊合作的能力。

他強調，老師應教導同學如何正確使用ChatGPT，但也不應過度依賴，因為ChatGPT並不能完全被信任。