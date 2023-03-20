為環保愛地球，提供紙錢集中燒服務。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣環保局提倡使用環保材質紙錢，燃燒菸量少。（吳佩蓉攝）

公墓現場掃墓民眾凡參加紙錢集中燒，就可拿紙錢至便民服務站兌換限量「懶人盆栽」。（吳佩蓉攝）

清明節將至，宜蘭縣政府為讓縣民有優質掃墓環境，啟動5大服務措施，有補助各鄉鎮市公所公墓除草、紙錢集中燒服務、強化防火工作、警民協助交通疏導及員山福園春祭法會與專車接駁；縣長林姿妙表示，清明節要慎終追遠、百善孝為先，感謝先人奠定良好的基礎，讓宜蘭能蓬勃發展，大家一起努力拚出好生活。

縣府除經營管理縣內員山福園、礁溪櫻花陵園、蘇澳軍人公墓外，12鄉鎮市尚約有60處公墓，持續補助各鄉鎮市轄區公墓除草整理費用。另，已於3月18日在福園舉辦春祭法會，宜蘭縣立殯葬管理所表示，4月3日至5日上午8時到下午3時於宜蘭轉運站，設有免費公車接駁到福園，10至15分鐘1班車。

因焚燒雜草、紙錢除造成空氣汙染外，易釀火災；縣府環保局呼籲可雙手合十祭拜或在4大超商使用「以功代金」捐贈給弱勢團體等方式替代燒香紙錢。另，環保局提供紙錢集中燒待收服務，於25個公墓便民服務站設置「紙錢財帛代焚處理收集點」，現場民眾凡參與集中燒，即可兌換「懶人盆栽」，1個收集點限量50個。

消防局配合各公所於清明連假期間派遣消防車、人員實施駐點巡邏，發放水袋供掃墓民眾使用，並呼籲除草不用火、菸蒂不亂丟、紙錢不焚燒、爆竹不燃放及垃圾要帶走，4不1要原則。警察局預估連假期間將湧入大量返鄉人潮，針對公墓周邊、國道5號、蘇花改及熱門景點，加強交通疏導並設置交通快打警力以維持行車秩序。

林姿妙表示，宜蘭縣環保立縣，對環保非常重視、愛地球，感謝先人奠定良好的基礎，讓宜蘭縣能夠蓬勃發展，在全國最幸福的城市中排名前3名，希望鄉親多多利用縣府提供的5大便民措施，在清明節能安全、健康、環保及交通順暢，一起努力拚出好生活。