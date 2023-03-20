每年的3月至7月為南部地區鳳梨的盛產季節，屏東的鳳梨更是全台最早進入產季，屏東縣政府舉辦「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」，就是要挑選出屏東當季、品質口感最佳的金鑽鳳梨，18日在屏東農業物產館進行得獎農民揭曉與頒獎，縣長周春米表示，除了分享農友得獎殊榮，也希望透過評鑑比賽，為提昇屏東農業競爭力及國際市場紮下更好的基礎。

屏東縣的鳳梨是全台最早進入產季，無論產量或品質都佔有一席之地(屏東縣政府農業處提供)

「112年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」有43組參加，最後選出冠、亞、季軍，以及五名優勝，每組都是萬中選一，競爭相當激烈。屏東的金鑽鳳梨甜中帶酸還有淡淡香氣，是最受歡迎的鳳梨。金鑽鳳梨除了直接食用之外，還可以入菜、打果汁、製作果乾等周邊產品，應用範圍十分廣泛，此時享用鳳梨正當時。

屏東縣長周春米與五名獲得優勝的農民合照(屏東縣政府農業處提供)

縣長周春米指出，屏東不僅是熱帶水果的重要基地，更是台灣鳳梨產業的火車頭，每年在農產品上市前，縣府都會舉辦一系列的促銷活動，不僅從國內外通路布局外，更積極輔導產地友善管理，近幾年除了加強國內行銷，也積極多元布局不同通路，讓全國民眾都能購買及品嚐到屏東金鑽鳳梨的美味。唯有透過產地的品質管控，才是最佳的行銷利器，保持優良的品質更能在國際競爭市場立於不敗之地。

銀獅青果生產合作社許嘉容參加評鑑的鳳梨，在評鑑委員依重量、甜度、外觀、風味與口感評比之後，獲得冠軍(屏東縣政府農業處提供)

屏東縣政府農業處表示，本次評鑑共有43組參賽農民，當日經過產、官、學三方專家，共同評鑑出重量、甜度、外觀、風味與口感均佔優勢的前8名，更另外選出甜度最高的鳳梨獲頒為甜度王。金鑽鳳梨是屏東重要的優質水果，種植面積約3,632公頃，年產量12萬噸以上，是全臺第1大產區。屏東氣候與土壤適宜，因此產出的鳳梨的品質也優於其他縣市，透過舉辦金鑽鳳梨評鑑，替消費者選出吃在嘴裏甜在心裏、果肉纖維細緻、口感最佳的鳳梨。

雙豐農特產品生產合作社的潘啟三(左1)不但評鑑結果獲得季軍，更獲得年度甜度王，糖度達17.9度。(屏東縣政府農業處提供)

優質金鑽鳳梨評鑑得獎名次為：冠軍-銀獅青果生產合作社的許嘉容、亞軍-銀獅青果生產合作社的洪銘聰、季軍-雙豐農特產品生產合作社的潘啟三，以及獲得優勝-高樹鄉農會的洪潘香蘭、潮州鎮農會的潘洋鵬、潮州鎮農會的陳世強、雙豐農特產品生產合作社的林明順、南州地區農會的潘明信。甜度王為雙豐農特產品生產合作社的潘啟三，糖度達17.9度。另績優輔導單位則為銀獅青果生產合作社、雙豐農特產品生產合作社。