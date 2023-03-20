國民黨黨主席朱立倫已開始籌組立委提名委員會，將邀請重要縣市首長加入，其中包括新北市長侯友宜；對於是否會加入，侯友宜19日表示，「需要我站在哪個位子，都會全力以赴」。媒體今詢問，若黨徵召選總統是否也會「全力以赴」，侯友宜表示，讓國家社會穩定安全是他不變的職志。
侯友宜說，他從事公職生涯已經43年，永遠不忘初心，追求對國家、人民團隊做出最大的貢獻，一路走來，守護人民，讓國家社會穩定安全是他不變的職志，他會盡最大的力量，讓國家、人民、團隊越來越好。
國民黨黨主席朱立倫已開始籌組立委提名委員會，將邀請重要縣市首長加入，其中包括新北市長侯友宜；對於是否會加入，侯友宜19日表示，「需要我站在哪個位子，都會全力以赴」。媒體今詢問，若黨徵召選總統是否也會「全力以赴」，侯友宜表示，讓國家社會穩定安全是他不變的職志。
侯友宜說，他從事公職生涯已經43年，永遠不忘初心，追求對國家、人民團隊做出最大的貢獻，一路走來，守護人民，讓國家社會穩定安全是他不變的職志，他會盡最大的力量，讓國家、人民、團隊越來越好。
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