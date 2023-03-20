賓士表示，在市場情況允許下，該公司準備在未來十年內走向電動化。

賓士的生產經理Joerg Burzer說，每座運行中的工廠將投資數十億的資金；這些資金將投資於北京工廠、德國Rastatt市工廠、匈牙利Kecskemet市工廠。

未來幾個月將首先從德國Rastatt市工廠進行改造，並在2024年於全新的MMA平台上生產首輛的緊湊型汽車(compact vehicle)，生產的車款將從7款降至4款。MMA平台主要用於生產電動車，同時也兼容於燃油車的生產。

賓士也將投資數十億美元，改進德國Sindelfingen市、Bremen市和Rastatt市工廠的烤漆系統。此改造主要是在俄烏戰爭教訓下，減少烤漆系統對於天然氣的依賴，以及減少對能源和水消耗的依賴。

賓士還考慮擴大美國Tuscaloosa市的工廠規模，希望藉此能從去年通過的《降低通膨法案》中獲得政府補貼。

Burzer說，賓士已經準備好對監管條件的改變做出回應。