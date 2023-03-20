民進黨2024立委選舉的初選登記20日開始領表，前彰化市市長邱建富領表首日現身民進黨彰化縣黨部，領表將參選第2選區（彰化、花壇、芬園）初選，將與現任立委黃秀芳競逐，邱建富說，禮讓多年讓他累積相當政治實力，目前是能量最佳時刻，將參選到底，為彰化爭取更多建設。

邱建富表示，從擔任市長到卸任市長至今已經13年，過去為了民進黨內的和諧，從現場、立委一次又一次的促成、禮讓黨內同志參選，這些年退居總幹事及幕僚等角色協助輔選，在擔任幕僚期間累積相當政治實力與能量，不管是操盤、運作、能量等等，因此有信心贏得選戰。

邱建富說，多年來沒有累積到掌聲，換來得是一次又一次的失望，這次他堅決參選到底，也感謝芬園、花壇、彰化地區鄉親的勸進，這次他有責任扛起彰化建設，包括鐵路高架化、捷運到彰化等等，領表後預計24日辦理登記。

黃秀芳、邱建富同屬正國會系統，據了解內部為了避免競爭內傷，林佳龍多次協調，但兩人都堅持參選。立委黃秀芳連任兩屆立委，去年臨危受命投入縣長選戰，邱建富也從最早準備參選縣長到最後支持黃秀芳，因此勸退誰都是棘手難題，黨內也有建議將黃秀芳納入不分區立委的安全名單，取得雙贏，但黃秀芳不同意。如果2人再協調不成，將由電話民調做決定。