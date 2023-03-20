金融界報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華解讀，一是3月中期借貸便利（MLF）利率保持不變，MLF利率是LPR利率基準，從過去經驗看，MLF利率與LPR同步性較高，此前市場對LPR利率保持穩定已有預期。

二是實體經濟信貸需求回暖。金融數據顯示，1、2月國內信貸超預期，居民貸款逐步回暖，企業中長期貸款保持強勁，反映國內穩步恢復，居民和企業信心在恢復，帶動信貸需求回暖，反映出目前信貸市場利率處於合理區間。

三是部分銀行利差壓力大。近年來，為應對宏觀經濟下行壓力，銀行金融部門加大逆周期支援力度，持續讓利實體經濟，企業貸款利率創統計記錄以來最低，加之金融市場波動，部分銀行淨利差持續收窄，部分銀行部門下調貸款基準利率意願不足。

四是5年期LPR按兵不動。國內穩房市政策實施以來，國內房市呈現回穩復甦態勢。從目前各地調控情況看，絕大多數城市的房貸首付比例下限已經達到全國底線。同時，近期資料顯示，國內房地產呈現明顯復甦態勢，調整房貸利率基準必要性不大。