全台「最潮流母子檔巨星」周湯豪和比莉姐再次合體，為台灣麥當勞代言最新推出的「1＋1星級點」，兩人真實又暖心的互動讓現場笑聲不斷。以大膽的時尚和音樂風格成為新一代潮流icon的周湯豪表示，麥當勞是他生活中不可或缺的一部分，能夠受邀代言就像夢想成真。頂著「豹紋歌后」頭銜的比莉姐透露，周湯豪小時候曾在麥當勞包場辦生日Party，當時的模樣還歷歷在目：「你小時候真的好開心喔！」溫馨歡樂的童年回憶，讓此次母子二人合體代言更具意義。

台灣麥當勞自15日起重磅推出全新「1＋1星級點」，網羅五大明星商品，搭配指定飲料只需89元！華麗陣容包括麥克雙牛堡、麥脆雞腿、六塊麥克雞塊、黃金地瓜條以及OREO 冰炫風等廣受喜愛的人氣夯品，讓消費者「隨時來點都是重點」！搭配飲品只需89元，讓消費者以超值實惠價格，輕鬆享受既「星級」又「省錢」的用餐體驗。

周湯豪與比莉姊受邀為麥當勞代言，更為新推出的「1＋1星級點」一口氣拍攝三支廣告，大玩角色扮演。周湯豪除了飾演超級巨星，還變身時尚造型師，甚至化身地表最潮跑車駕駛，比莉姐則是以「彩蛋」之姿現身，母子互動是廣告裡的一大亮點。

周湯豪與比莉姊兩人收工時說，「完全不像是在工作，因為太好玩了！」。周湯豪和比莉姐兩人還在拍片現場翻玩「星級」諧音，一個說是明星商品「星級點」，一個說是很省錢的「省錢（台語）點」。廣告中高冷帥氣的周湯豪，在比莉姐面前卻彷彿瞬間變回調皮的青少年，你一言我一語的拌嘴模樣，也看出兩人的深厚感情。

周湯豪和比莉姐超Real又暖心的互動，總讓粉絲看著看著就不自覺露出姨母笑。拍攝麥當勞「1＋1星級點」廣告的現場，兩人互動就像同齡朋友，個性活潑奔放的比莉姐，還在拍攝空擋拉著周湯豪，一起隨著音樂即興熱舞，讓為期兩天的拍攝，就像開派對一樣充滿歡笑。而兩人的真實互動也被導演從旁捕捉，並分別收錄至三支廣告的片尾。周湯豪和比莉姊對廣告最後呈現出來的效果非常滿意，認為不只時尚感十足，表情動作也自然，並感謝麥當勞給他們一邊玩耍、一邊代言的機會。

被問到喜歡哪些麥當勞餐點？周湯豪表示，經典的「麥克雞塊」和「可樂」是他最喜歡的搭配。即將於6月在高雄舉辦個人演唱會的周湯並透露，自己覺得壓力太大或需要美食療癒時，麥當勞是不可或缺的紓壓選擇。比莉姐則大讚「1＋1星級點」，夠「星級」也「省錢（台語）」，她最愛的搭配是「麥脆雞腿+黑咖啡」，只要89元就能享受明星級商品加飲品，吃完就有繼續努力工作、盡情享受生活的動力和能量。