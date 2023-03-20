俄軍發射「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈空襲烏克蘭。

俄羅斯總統普丁昨（19）日稱，他沒有在2014年兼併克里米亞半島時就「全面入侵」烏克蘭，遲至8年後的2022年才展開行動，是因為俄羅斯當時在軍事、經濟方面都還沒準備好，當時軍事層面最主要缺乏「極音速武器」，經濟層面則是尚未準備好承受戰爭代價。另外他也稱，俄羅斯原本冀望透過和平手段解決問題。

綜合「基輔獨立報」（Kyiv Independent）、美媒「新聞週刊」（Newsweek）、俄媒塔斯社（TASS）報導，普丁昨日接受俄羅斯國家電視台俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）訪問時稱，俄羅斯未在2014年入侵克里米亞半島及烏克蘭東部頓巴斯地區時就全面入侵烏克蘭，是因為當時俄羅斯在軍事及經濟層面都尚未準備好。

軍事層面主要在於俄軍當時還沒有「極音速武器」。經濟方面，普丁說，莫斯科一直在準備讓俄羅斯經濟能夠承受戰爭代價，他稱農作物豐收、進口替代政策、以及國家金融系統有所改善等因素，讓他展開入侵行動。

報導指出，俄軍的「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈於2014年服役，自去（2022）年俄羅斯入侵烏克蘭以來，雙方都稱俄軍發射「匕首」飛彈攻擊烏克蘭目標，這款飛彈號稱無法攔截。

不過普丁在專訪中稱，俄軍雖然有「匕首」，但並未使用，俄羅斯也有其他尖端系統，但是2014年時還沒有。

另外，普丁也在專訪中稱，他原本冀望不用透過戰爭就能解決衝突，「我們認為絕對能和平解決，我們從不渴望任何對抗」，「現在我們看到我們只是在浪費時間，沒有一位所謂的夥伴（指稱西方）打算和平解決任何事。」

值得注意的是，俄羅斯媒體與西方媒體在報導這則新聞時，使用的詞彙並不相同，烏克蘭、西方媒體使用「全面入侵」，俄羅斯新聞社（Ria Novosti）、俄羅斯-1頻道記者報導時則使用「特別軍事行動」一詞。

文章來源：Putin claims he delayed full-scale invasion of Ukraine over economic, military factors
文章來源：Putin Reveals Why He Didn't Launch Full Invasion of Ukraine in 2014
文章來源：Russia has hypersonic weapons now, but it does not use them in fact — Putin
文章來源：Путин ответил на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году
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