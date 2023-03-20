俄羅斯總統普丁昨（19）日稱，他沒有在2014年兼併克里米亞半島時就「全面入侵」烏克蘭，遲至8年後的2022年才展開行動，是因為俄羅斯當時在軍事、經濟方面都還沒準備好，當時軍事層面最主要缺乏「極音速武器」，經濟層面則是尚未準備好承受戰爭代價。另外他也稱，俄羅斯原本冀望透過和平手段解決問題。
綜合「基輔獨立報」（Kyiv Independent）、美媒「新聞週刊」（Newsweek）、俄媒塔斯社（TASS）報導，普丁昨日接受俄羅斯國家電視台俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）訪問時稱，俄羅斯未在2014年入侵克里米亞半島及烏克蘭東部頓巴斯地區時就全面入侵烏克蘭，是因為當時俄羅斯在軍事及經濟層面都尚未準備好。
軍事層面主要在於俄軍當時還沒有「極音速武器」。經濟方面，普丁說，莫斯科一直在準備讓俄羅斯經濟能夠承受戰爭代價，他稱農作物豐收、進口替代政策、以及國家金融系統有所改善等因素，讓他展開入侵行動。
報導指出，俄軍的「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈於2014年服役，自去（2022）年俄羅斯入侵烏克蘭以來，雙方都稱俄軍發射「匕首」飛彈攻擊烏克蘭目標，這款飛彈號稱無法攔截。
不過普丁在專訪中稱，俄軍雖然有「匕首」，但並未使用，俄羅斯也有其他尖端系統，但是2014年時還沒有。
另外，普丁也在專訪中稱，他原本冀望不用透過戰爭就能解決衝突，「我們認為絕對能和平解決，我們從不渴望任何對抗」，「現在我們看到我們只是在浪費時間，沒有一位所謂的夥伴（指稱西方）打算和平解決任何事。」
值得注意的是，俄羅斯媒體與西方媒體在報導這則新聞時，使用的詞彙並不相同，烏克蘭、西方媒體使用「全面入侵」，俄羅斯新聞社（Ria Novosti）、俄羅斯-1頻道記者報導時則使用「特別軍事行動」一詞。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。