俄軍發射「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈空襲烏克蘭。

俄羅斯總統普丁昨（19）日稱，他沒有在2014年兼併克里米亞半島時就「全面入侵」烏克蘭，遲至8年後的2022年才展開行動，是因為俄羅斯當時在軍事、經濟方面都還沒準備好，當時軍事層面最主要缺乏「極音速武器」，經濟層面則是尚未準備好承受戰爭代價。另外他也稱，俄羅斯原本冀望透過和平手段解決問題。

綜合「基輔獨立報」（Kyiv Independent）、美媒「新聞週刊」（Newsweek）、俄媒塔斯社（TASS）報導，普丁昨日接受俄羅斯國家電視台俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）訪問時稱，俄羅斯未在2014年入侵克里米亞半島及烏克蘭東部頓巴斯地區時就全面入侵烏克蘭，是因為當時俄羅斯在軍事及經濟層面都尚未準備好。

⚡️ Russian dictator Vladimir Putin said that he had decided to launch a full-scale invasion of Ukraine in 2022 rather than earlier because he waited for Russia to be ready for a full-scale war militarily and economically.https://t.co/7Zxbsikd8a — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 19, 2023

軍事層面主要在於俄軍當時還沒有「極音速武器」。經濟方面，普丁說，莫斯科一直在準備讓俄羅斯經濟能夠承受戰爭代價，他稱農作物豐收、進口替代政策、以及國家金融系統有所改善等因素，讓他展開入侵行動。

報導指出，俄軍的「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈於2014年服役，自去（2022）年俄羅斯入侵烏克蘭以來，雙方都稱俄軍發射「匕首」飛彈攻擊烏克蘭目標，這款飛彈號稱無法攔截。

不過普丁在專訪中稱，俄軍雖然有「匕首」，但並未使用，俄羅斯也有其他尖端系統，但是2014年時還沒有。

Russia did not invade Ukraine following the annexation of Crimea in 2014 due to a lack of necessary weaponry, Vladimir Putin says



"We had no hypersonic weapons back then," Putin told a Russian propagandist Pavel Zarubin.https://t.co/PZGu3Vp3Rv — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 19, 2023

另外，普丁也在專訪中稱，他原本冀望不用透過戰爭就能解決衝突，「我們認為絕對能和平解決，我們從不渴望任何對抗」，「現在我們看到我們只是在浪費時間，沒有一位所謂的夥伴（指稱西方）打算和平解決任何事。」

Vladimir Putin claimed Russia wanted to resolve its issues peacefully and had been "simply messed around." https://t.co/3iwS9IGlwL — Newsweek (@Newsweek) March 19, 2023

值得注意的是，俄羅斯媒體與西方媒體在報導這則新聞時，使用的詞彙並不相同，烏克蘭、西方媒體使用「全面入侵」，俄羅斯新聞社（Ria Novosti）、俄羅斯-1頻道記者報導時則使用「特別軍事行動」一詞。